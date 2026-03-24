¿Temporada de cucarachas? Fecha de inicio y cómo prevenirse

Estos animalitos realmente son seres despreciables para las personas. Tener cucarachas en cualquier rincón del hogar se vuelve un problema desagradable y por eso este artículo te informa de lo que se avecina en la siguiente temporada, donde los insectos en cuestión suelen aparecer con más frecuencia. Esto sucede y así se puede prevenir su presencia en casa.

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¿Cuándo empieza la temporada de cucarachas en México?

La temporada de calor y humedad provoca que estos animalitos aparezcan en distintos sectores de la casa, incluso cuando no haya suciedad inmensa o acumulada. Y es que justo con el inicio de las altas temperaturas, se favorece su reproducción y aparición. Ante eso, es importante entender que las cucarachas comienzan su aparición en primavera y “pululan” ya en verano.

La clave con estos animalitos radica en que por el calor y la humedad, buscan refugio en las casas o en los departamentos. Son atraídas por los restos de comida, los lugares cálidos y por espacios con humedad. En general, se les ve en los baños, en los rincones de la cocina, desagües o espacios oscuros con acceso a los restos de alimentos o por el agua acumulada en algún sitio.

¿Cómo puedo evitar y/o prevenir la aparición de cucarachas en mi hogar?

Estos consejos son bastante prácticos y por eso se te recomienda seguirlos, sabiendo que son seres bastante insistentes y duros de neutralizar ya que aparecieron en casa.

No dejar por ahí restos de alimentos.

Lavar trastes prácticamente de manera inmediata.

Mantener los recipientes de comida perfectamente cerrados.

Sellar grietas.

Revisar la tubería para que no tenga salidas de agua.

Evitar acumulaciones de humedad.

Sacar la basura con frecuencia.

Limpiar debajo de muebles y electrodomésticos.

Usar repelentes o trampas para evitar su propagación.

@tvaztecajalisco ¿Sabes cuándo aparecen más cucarachas en #México? 🪳😰 Es en esta estación del año. 👇🏻 ♬ sonido original - Tv Azteca Jalisco

Y como último consejo general, se indica la importancia de hacer todo esto de inmediato en esta temporada de calor. Además, ante la primera aparición de una cucaracha, implementar estos pasos será clave para que no aparezcan muchas más en tu hogar.