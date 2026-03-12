Las tendencias de maquillaje que lucen en esta temporada de primavera-verano

El maquillaje para la temporada de primavera-verano viene con tendencias como la piel luminosa o glowy, que proyecta una imagen saludable, además del regreso de los colores vibrantes y metálicos, al estilo de décadas anteriores.

Los expertos apuntan a que debe priorizarse la versatilidad y los productos que son multifuncionales, es decir, aquellos que pueden utilizarse en más de un solo paso. Dejando atrás la idea de los maquillajes cargados y manteniendo la base minimalista con frases como "menos es más".

Las tendencias de maquillaje para primavera-verano 2026

Las tendencias de esta temporada se definen por una mezcla entre la naturalidad de la piel y la explosión de color para los looks más audaces, aunque abandonando lo excesivo. Algunas de las claves son:

Piel satinada y natural

Se busca un efecto glowy, pero sin exagerar, que sea más natural y deje respirar a la piel. Se consigue utilizando bases muy ligeras al estilo de las skin tint o de las BB Cream. Así como el uso de iluminador en zonas estratégicas para dar ese toque radiante.

La base ligera ayuda a que la piel se vea brillante, pero uniforme|Pinterest

Ojos como protagonistas

Con un pop de color en los delineados o en las sombras, para que los ojos luzcan en todo el rostro. Algunos de los colores más destacados durante la primavera-verano son el azul cobalto, los tonos terrosos (como marrones, cobres metalizados y chocolates), así como coloes pastel y cítricos (como amarillo limón, verde menta, lila y naranja).

Las sombras azules dan un toque de color al rostro y están en tendencia|Pinterest

Tendencia en los labios

Esta temporada se dejan atrás los bordes definidos y se apuesta por un look más difuminado, con un efecto nube en colores rojizos como el cereza. Se consigue aplicando el color en el centro y extendiendo hacia afuera, para simular los "labios mordidos".

Los labios cloudy se olvidan de los bordes definidos y dan prioridad al centro de la boca|Pinterest

Cejas y bronzer

Para las cejas, se prefiere un estilo más natural, aunque sí se mantienen definidas y bien peinadas, se dice adiós a los laminados o maquillajes muy marcados. Mientras que el bronzer no solo se aplica en las mejillas, sino también en las sienes para dar un look más completo.

