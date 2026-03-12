Las uñas azul turquesa estuvieron a la moda durante la primavera del año pasado y en este 2026 prometen ser nuevamente tendencia, ya que es un color muy fresco y que asimila al tono del agua del mar. Los 8 modelos de estos artículos tendrán acabados cromados y brillantes, así como accesorios o creaciones 3D. Estos son los 7 ejemplos de manicura minimalista que te sacarán de apuros.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, a las uñas cortas y naturales les va bien el nail art, mientras que las formas cuadradas, las french. Entre tanto, la manicura ovalada o almendrada combina perfecto con los acabados cromados. Estos son los 9 diseños de manicura en grises que son perfectos para usar en la oficina o en cualquier ocasión.

Diseños de uñas azul turquesa

1. Degradadas: Puedes combinar el turquesa con negro, con una transición suave de los 2 tonos. Cabe resaltar que el color oscuro les va bien a las mujeres de piel morena.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

2. Pastel: Los colores pastel están en tendencia en este marzo 2026. Lo mejor de todo es que el esmalte asimila a la gema aguamarina.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

3. Detalles blancos: Una gran combinación de colores, pues el blanco es atemporal y el turquesa, la tendencia de primavera.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

4. Con rosa: Los 2 colores son una gran combinación y más si es con el acabado degradado que queda perfecto para primavera-verano.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

5. Marmoleadas: Es un acabado muy artístico y elegante, ideal para las mujeres que buscan algo elegante y llamativo, sin la necesidad de recurrir a los brillos o piedras.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

6. Efecto ojo de gato: Un acabado muy elegante y llamativo que ha ganado terreno en el mundo de la manicura en los últimos años.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

7. French: Uno de los diseños más clásicos, pero en lugar de pintar la punta de la uña con esmalte blanco, opta por el turquesa.

8 diseños de uñas azul turquesa que son perfectas para esta primavera|Pinterest

8. Detalles dorados: Un diseño sofisticado. Puedes agregar desde líneas, láminas o puntos en color dorado.