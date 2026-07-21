Este es el mejor tono para el cabello y que es tendencia en el verano

Para todas aquellas mujeres que estén intentando renovar el look, tienen que saber que hay un tono que es el perfecto para lograr un color acorde al tipo de cabello y que se ha convertido en tendencia en muchas mujeres. Estamos hablando en este caso del color ‘leche de almendras’ que tiene la particularidad de rejuvenecer al instante, posicionándose como uno de los mejores del verano y que rodas deben aplicar para que lograr un mejor estilo.

A medida que va cambiando la temporada, nos vamos encontrando con varios tonos de cabello que irán aportando un estilo diferente al cuero cabelludo y que dependerá de la tendencia del momento. Hay mujeres que optan por colores que les permitan ocultar las canas que han ido apareciendo, y otras porque necesitan un cambio de look, quitándose años de encima y luciendo mucho más jóvenes de lo que son. En este caso, se trata de un tono que le cambiará la vida a muchas personas.

Si bien el tono rubio o morocho son los más buscados por las mujeres para teñir su cabello, no serán los más elegidos para las mujeres para lucir más jóvenes, sino que hay otro color que es furor durante este verano y que se ha popularizado gracias al uso de muchas celebrities y estilitas que han logrado combinar elegancia, naturalidad y facilidad de mantenimiento. En este caso, hablamos del color leche de almendras.

En qué consiste el color de leche de almendras

El color leche de almendras es el que será furor en esta temporada y que aportará vitalidad en las mujeres; que está inspirado en la leche de almendras y que se caracteriza por mezclar una base beige, matices de arena, y reflejos vainilla; logrando un efecto más luminoso, pero sin llegar al platinado. El resultado es una melena más sofisticada, con movimiento y mucha luz. Además, favorece a mujeres con piel clara porque aporta un acabado delicado y elegante.

Cómo mantener este tono en el cabello