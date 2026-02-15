5 tintes de pelo en tendencia que te harán lucir hermosa este invierno

Si eres fanática del invierno, los abrigos suaves y el chocolate caliente pues un cambio de look para esta temporada no viene nada mal. Hay unos tintes que están en tendencia y son ideales para mujeres de 40 y 50 años.

Con estos colores vas a poder lucir más joven sino que colores también suaviza los rasgos y te harán sentir poderosa sin esfuerzo. Ahora si manos a la obra y elige el que mejor vaya con vos.

¿Cuáles son los tintes para lucir hermosa?

Castaño chocolate brillante

Aquí nos encontramos con un tono que aporta profundidad, brillo y una vibra elegante que queda increíble en pieles cálidas o frías. Además, suaviza líneas de expresión mientras hace que el pelo se vea más denso por lo que cambiará tu imagen completamente.

Rubio miel cálido

Este es un tono ideal para quienes buscan claridad sin caer en tonos muy fríos, aporta luz al rostro por lo que es ideal para el invierno. Además, brinda un efecto de “cara descansada” incluso en semanas complicadas.

Negro suave (soft black)

Este no es un negro intenso sino que se caracteriza por ser más suave, más natural y favorecedor. Es muy elegido porque define la mirada sin endurecerla, y es una opción moderna para quienes aman los tonos oscuros pero con matices más delicados.

Castaño avellana

El castaño avellana es tendencia debido a que combina lo mejor del castaño con destellos cálidos que rejuvenecen muchísimo. Si tu melena ya tiene canas, este tono las integra sin necesidad de retoques tan frecuentes. Es una buena elección para verte más joven.

Rubio arena

Por último, tenemos este tono que es muy elegido ya que es luminoso, elegante y combina perfecto con aquellos cortes midi o bob que son tendencia en el invierno. Es una gran opción porque te hará lucir bien en todo momento.