7 ideas de uñas almendras que estilizan las manos

Hay personas que se han acostumbrado a tener las uñas cortas por lo que imaginar una extensión puede ser bastante complicado. Es por esto que te traemos las opciones de uñas almendradas cortas que quedan realmente bien.

Es importante no quitar demasiada uña de los laterales, ya que esto podrá debilitarlas a largo plazo. Una vez que tengas el largo mínimo podrás obtener la forma almendrada deseada.

¿Cuáles son las ideas de uñas almendradas?

Oscuras con efecto aura

El primer diseño es muy popular e implica realizar un degradado en forma de círculo desde el centro de la uña a los extremos. Puedes realizarlo con todo tipo de tonos, lo cierto es que en colores oscuros deja un acabado místico muy interesante.

Uñas francesas

Este es un clásico que no pasa de moda, pero que se puede reinventar de diversas maneras cambiando el color del borde, añadiendo distintos acabados, eligiendo 'french nails' inversas.

Manicura 'milky'

Aquí nos encontramos con un diseño muy aclamado, los efectos 'milky' o lechosos se han convertido en todo un must dentro del mundo de las uñas. Podemos dejarlos en diseños lisos o incluir algún motivo o detalle especial encima, como flores, frutas o lazos

Con efecto glazed

Este es un diseño muy aclamado, pero que puede ir reversionándose. Puedes hacerlo sobre una base de color champán en estas uñas almendradas cortas, pero podemos aplicarlo sobre todo tipo de colores y manicuras. Un diseño sofisticado ideal para cualquier época del año.

'Polka dots' en manicura francesa

Otro clásico que sigue muy firme es el de los lunares. Se recomienda aplicar sobre las 'french nails', para conseguir un efecto que estilice más. Podemos combinar nuestros colores favoritos para ello e incluso elegir unos diferentes para cada mano.

Efecto metalizado

Un diseño para las que se animan a más. Es un diseño que triunfa en verano, porque esta época del año permite 'nail art' mucho más divertido y atrevido, además de que resalta el bronceado de forma sencilla.

Manicura rosa pastel

Por último, tenemos a esta manicura rosa pastel que puedes utilizar desde el día a día hasta para llevar como uñas de invitada a una boda. Es un diseño infalible.