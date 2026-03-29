Los tintes de pelo que van a ser tendencia en la primavera 2026

Considerando la entrada de la primavera 2026, son muchas las personas que optan por hacerse un cambio de look ante la nueva estación. Por eso en el mundo de la belleza, ya se ha declarado cuáles son los tintes de pelo que van a ser toda una tendencia.

Noticias Querétaro del 27 de marzo 2026

Para que puedas hacerte un cambio de look, te detallaremos cuáles son las tonalidades que van a dominar, colores que podrás emplear en tu melena en los próximos días.

¿Qué colores de pelo van a dominar?

Si eres de las personas que constantemente se cambian el color de sus tintes de pelo, ahora es la gran oportunidad de intentarlo. Se ha dado a conocer que para la primavera 2026, varias opciones se harán tendencia en el mundo de la belleza, de las cuales se destacan las siguientes:

Por un lado, el cobrizo va a dominar en las melenas, aunque es una tonalidad que requiere de mayor cuidado, situación que debemos considerar al usarlo.

El rubio mantequilla y vainilla van a dominar, ya que suavizan las facciones, y al mismo tiempo logran dar un brillo natural. No olvides usar un champú específico para mantener el color. Entre los rubios van a destacar el beige neutro y el rubio nórdico.

Si eres más fan de los castaños, entonces el avellana aplicado sobre un balayage va a estar a la moda, ya que genera un juego de luces único. También puedes usarlo sin problema como bases morenas.

¿Qué no hacer después de teñirte?

Sin importar los tintes de pelo que te hayas aplicado, hay ciertos cuidados base que debes hacerte, con la principal finalidad de cuidar mejor tu melena en los siguientes días. Por lo que se recomienda lo siguiente:

Emplea champú y acondicionadores específicamente para cabello teñido.

Lava tu melena con agua tibia o fría.

Protégelo del sol y del calor.

Recién pintado, no lo laves y no te metas a la alberca o al mar. Se recomienda esperar 48 horas, ya que al no hacerlo nos arriesgamos a que el color se pueda caer.

Aplaza tus baños, no lo hagas diario; eso igualmente afecta en el color, ya que lo retira de la melena más rápido.

No esperes más, aprovecha todas las opciones anteriores para que te mantengas en tendencia durante la primavera 2026, alternativas únicas que te ayudarán a tener un look único.