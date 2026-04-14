3 tips para controlar plagas en el jardín en esta primavera de forma natural

Transitamos la primavera 2026 y los paisajes mexicanos nos regalan bellos colores. Los hogares lucen sus jardines y hasta el interior de los hogares se embellecen con flores y plantas de distintas especies.

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Para que eso siga ocurriendo, los cuidados sobre los jardines deben incrementarse y, más allá de los productos químicos que existen para este fin, algunos trucos caseros deben ser tenidos en cuenta. Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) entra en juego ya que, tras un breve análisis de información, ofrece datos muy interesantes.

¿Qué atrae las plagas al jardín?

Mantener un jardín saludable requiere entender que las plagas no aparecen por azar, sino que responden a condiciones específicas que facilitan su supervivencia, remarca Gemini. La aplicación de IA precisa que los factores más comunes son el exceso de humedad y la falta de circulación de aire, que crean el ambiente perfecto para hongos, caracoles y pulgones.

Además, Gemini hace referencia al uso desmedido de fertilizantes nitrogenados, la acumulación de restos vegetales en descomposición o malezas, y el desequilibrio del ecosistema local como causas de la aparición de plagas en los jardines.

¿Cómo controlar las plagas del jardín?

Al respecto, Gemini remarca que un jardín con flores de diversas especies y un riego adecuado ayuda a prevenir que estas visitas no deseadas se conviertan en un problema recurrente. Por lo tanto, esta Inteligencia Artificial señala que controlar las plagas de forma natural en primavera es clave, ya que es el momento en que los insectos están más activos buscando alimento y reproducción, por lo que comparte tres métodos efectivos y respetuosos con el medio ambiente:

El poder de las plantas compañeras: La biodiversidad es tu mejor defensa. En lugar de tener una sola especie, intercala plantas que actúen como repelentes naturales:



Aromáticas: Planta albahaca, ruda o menta cerca de tus cultivos. Su fuerte aroma confunde a los insectos que buscan "atacar" tus plantas.

Flores estratégicas: El copete (caléndula) es excelente para repeler nematodos en la tierra, mientras que el taco de reina funciona como "planta trampa", atrayendo a los pulgones hacia ella y alejándolos de tus vegetales principales.

Insecticidas orgánicos caseros: Si ya detectaste una plaga, puedes fabricar soluciones rápidas con elementos de tu cocina:



Solución de jabón blanco: Mezcla una cucharada de jabón blanco (neutro) rallado en un litro de agua tibia. Una vez disuelto y frío, pulveriza sobre las hojas (especialmente el envés). Esto ayuda a combatir pulgones y cochinillas.

Infusión de ajo: El ajo tiene propiedades fungicidas y repelentes. Licúa una cabeza de ajo con un poco de agua, déjala reposar 24 horas, cuélala y mézclala con 3 litros de agua para aplicar con spray.

Fomentar la fauna útil: No todos los bichos en el jardín son "malos". Para un control biológico natural, necesitas atraer a los depredadores de las plagas:

