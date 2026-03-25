Los 3 mejores tips para eliminar el frizz del cabello sin usar calor

El frizz es un fenómeno que ocurre cuando la capa externa del cabello, conocida como cutícula, se eleva en lugar de permanecer plana, resume Gemini. Esta Inteligencia Artificial (IA) aborda el tema desde diferentes fuentes de información con el fin de entender qué es lo que sucede con nuestro cabello.

Noticias Aguascalientes del 24 de marzo 2026

Esto debido a que se trata de uno de los inconvenientes más comunes a los que nos exponemos cuando estamos arreglándonos para salir o cuando ya no sabemos cómo dominar nuestra cabellera. Aunque existen productos diseñados para combatirlo, resulta interesante conocer algunos tips con los que le podemos hacer frente.

¿Qué es el frizz?

La IA de Google explica que al abrirse la capa externa del cabello permite que la humedad del ambiente penetre en la fibra capilar, provocando que esta se hinche y busque expandirse. “Esto genera esa apariencia erizada, rebelde y sin definición que suele asociarse con la falta de hidratación o el daño por procesos químicos y calor excesivo”, remarca Gemini.

Desde un punto de vista físico, precisa, también influye la electricidad estática, que hace que las hebras se repelan entre sí. Además, factores como el clima húmedo, el uso frecuente de herramientas térmicas o el roce con tejidos sintéticos intensifican este efecto en el cabello.

¿Cómo eliminar el frizz del cabello?

Para controlarlo, afirma Gemini, se recomienda mantener el cabello bien nutrido con aceites naturales o tónicos hidratantes, además de evitar frotarlo con fuerza al secarlo para no agredir la estructura de la cutícula.

En este punto, la Inteligencia Artificial remarca que para eliminar el frizz del cabello, y lograr uno suave y definido sin depender de la plancha o el secador, el secreto está en mantener la hidratación y reducir la fricción. Gemini comparte los tres mejores métodos naturales:

Cambia tu funda de almohada por una de seda o satén: El algodón tradicional es una fibra rugosa que absorbe la humedad natural del cabello y genera estática mientras te mueves al dormir.



Por qué funciona: Las telas como la seda o el satén permiten que el cabello se deslice sin enredarse ni romperse, manteniendo la cutícula cerrada y el brillo intacto hasta la mañana siguiente.

Secado con microfibra o una camiseta de algodón: Frotar el pelo con una toalla común es uno de los errores más frecuentes que levantan el frizz.



La técnica: En lugar de frotar, presiona suavemente el cabello con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón vieja para absorber el exceso de agua. Esto evita que la fibra capilar se debilite y reduce drásticamente el esponjado al secarse al aire.

Sella con un tónico natural o aceite ligero: Una vez que el cabello esté casi seco, es fundamental crear una barrera que impida que la humedad ambiental penetre en la fibra.

