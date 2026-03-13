El paso a paso para hacer un tónico casero para estimular el crecimiento del cabello

Cuidar de nuestra estética no siempre está asociado al tipo de vestimenta que utilizamos, el maquillaje que elegimos o el corte de cabello. Ciertos cuidados sobre nuestro cuerpo influyen ampliamente en cómo nos vemos y en cómo nos ven los demás.

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El cabello es uno de los temas que genera más preocupación en lagunas personas y es que mantenerlo saludable demanda su tiempo, mientras que es todo un problema para quienes deben lidiar cuando comienza a caerse o su crecimiento parece haberse detenido.

¿Por qué deja de crecer el cabello?

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), se ha puesto el foco sobre el crecimiento del cabello el cual no es un proceso lineal infinito, sino que funciona por ciclos. La aplicación Gemini señala que “cuando sentimos que el cabello ‘deja de crecer’, generalmente se debe a que el ciclo natural se ha alterado o a que el tallo capilar se está dañando antes de alcanzar la longitud deseada”.

En este punto, la IA precisa que el cabello deja de crecer posiblemente por el ciclo de vida capilar natural, factores como un déficit de nutrientes o cambios hormonales y por razones que tienen que ver con la edad y la genética.

¿Un tónico para estimular el crecimiento del cabello?

Es en este punto que Gemini remarca que el cuero cabelludo necesita una excelente microcirculación. “Realizar masajes suaves al aplicar productos puede ayudar a estimular el flujo sanguíneo hacia los folículos”, añade la aplicación diseñada por Google.

Esta Inteligencia Artificial explica que existen varias opciones naturales y efectivas para fortalecer el cuero cabelludo y fomentar el crecimiento. Es en este marco que Gemini presenta tres de las recetas más populares y fáciles de preparar en casa un tónico para estimular el crecimiento del cabello:

Tónico de romero (el más clásico): El romero mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que permite que los folículos reciban más nutrientes.



Ingredientes: 3 tazas de agua y 2 o 3 ramas de romero fresco (o 2 cucharadas de romero seco).

Pon el agua a hervir en una olla. Cuando alcance el punto de ebullición, añade el romero. Baja el fuego y deja que hierva por 10 minutos. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar hasta que se enfríe por completo. Cuela la mezcla y viértela en un atomizador.

Cómo aplicarlo correctamente