El tono de rubio que combina y resalta tu color de piel

Cada tipo de piel tiene un tono de rubio ideal que la hace resaltar, el truco, de acuerdo con expertos en colorimetría, está en armonizarlo adecuadamente según los subtonos, cálidos o fríos, de cada tez.

Hoy te decimos cómo puedes lucir una cabellera dorada sin que apague tu mirada, y cuáles son los looks perfectos que te harán destacar esta temporada, así como la forma adecuada en la que podrás conseguirlos.

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Este tono de rubio combina y resalta tu piel

Para elegir el tono de rubio perfecto, la regla básica está en la armonía, los rubios cálidos quedarán mejor en los subtonos de piel cálidos, mientras que a las pieles con subtonos fríos les irán bien los tonos cenizos o platinados.

El primer paso antes de elegir el rubio adecuado es mirar tus venas, si estas son azules, tu subnoto es frío, pero si son verdes, lo más probable es que tengas una piel cálida.

Piel blanca y clara

En subtonos fríos es mejor que elijas los rubios platinados, cenizos, arena o perla, ya que te ayudarán a neutralizae lo rosado de tu piel.

Por otro lado, las pieles claras con subtonos cálidos deberán optar por rubios dorados, caramelos o miel, que aportarán brillo y evitarán la palidez.

Las pieles claras lucen mejor con un tono de rubio platinado|Pinterest

Piel media o trigueña

Las morenas medias con subtonos fríos deben optar por platinados con raíces oscuras, rubio humo o ceniza oscuro, para crear un contraste moderno.

En las que tienen subtonos cálidos quedan los rubios miel, caramelo, mantequilla o dorado medio, para dar calidez y también un efecto bastante natural.

En pieles trigueñas el tono rubio caramelo luce más natural|Pinterest

Piel morena a oscura

Si tienes la piel morena, pero un subtono frío, debes usar un rubio ceniza oscuro o platinado con las raíces más oscuras para dar contraste sin verse exagerado.

La piel morena puede lucir cabello rubio si deja la raíz un tono más oscuro|Pinterest

Si tu tono tiende más a lo cálido entonces podrías elegir un color rubios miel, dorados oscuros y ámbar, que aportan brillo sin apagar el rostro y empatan con la calidez natural de tu piel.