Cómo transformar tu dormitorio con estas increíbles ideas

El dormitorio es un lugar importante en la vida ya que es donde pasamos gran parte de tu día y el más importante que es el descanso. Si quieres hacer una reforma pues no hace falta inviertas tanto dinero ya que te vamos a brindar unas soluciones simples.

A la hora de hacer cambio es importante tener en cuenta cuál es tu objetivo, si quieres sentir un ambiente acogedor, luminoso, minimalista o con mucho carácter. A continuación, te vamos a contar sobre los mejores cambios para tener un cuarto con estilo.

¿Cuáles son los cambios para el dormitorio?

Estos cambios harán incluso que su mantenimiento sea más fácil y acogedor. Las ideas son:

Un plan básico: es importante elegir una paleta, despejar, sumar textura y optimizar la luz. Estas ideas se combinan entre sí y priorizan impacto por peso y por precio.

Pared de acento o cabecero pintado: haz un rectángulo ancho ubicado atrás de la cama o una forma arqueada suave. Debe ser un tono más profundo que las otras paredes agrega foco y "enmarca" el colchón.

Textiles que mandan: los especialistas recomiendan una funda nórdica lisa en color neutro, manta a los pies con textura marcada y dos almohadones protagonistas.

Cortinas que suman altura: otro cambio ideal es el de colgar un barral de 10 a 15 cm por encima del marco y extiéndela a los lados. Elige telas claras para permitir el paso de la luz. Una caída larga estiliza y reduce ruido. Para dormir mejor, usa blackout o elimina luz intrusa en el dormitorio.

Luz en capas: una buena opción es combinar una lámpara de techo suave con veladores de pantallas opacas para cuando quieras leer. También agrega una tira LED cálida debajo del somier o detrás del cabecero.

Mesitas funcionales y livianas: si no hay espacio, usa repisas flotantes o taburetes.

Cabecero DIY sin obra: panel de madera enchapada, listones verticales o esterilla pegada sobre tablero. Sella y atornilla con tarugos; el dibujo lineal aporta textura y sensación de hotel.

Alfombra que ancla: esta recomendación consiste en colocar una pieza bajo la cama que sobresalga al menos 50 a 60 cm por los lados. Textura mullida en zonas frías; fibras naturales en cálidas. Define "isla" de confort y atenúa ruidos.

Orden invisible: por último, procura tener un orden, puedes hacerlo con cajas bajo la cama, organizadores de cajones o ganchos detrás de la puerta.