Trucazo: 7 formas de reutilizar el pan duro que te queda en casa... no lo tires

Hay muchas personas que disfrutan desayunarse una buena taza de café con pan recién horneado, pero no siempre se terminan las piezas que compraron y, conforme pasan los días, los sobrantes van acumulándose en la cocina y ya no se consumen por "lo duro" que están. Y aunque tirarlos a la basura es casi el primer instinto, estas comidas sí se pueden reutilizar y es una forma muy sencilla para ahorrar dinero.

¿Cómo reutilizar el pan casero? 7 ideas que son prácticas y deliciosas

Con crutones para ensaladas . No hay nada mejor que una ensalada que sea saludable y te haga sentir satisfecho. Para darle un toque crujiente, agrega crutones hechos de pan con un poco de aceite de oliva que le dé potencia a los sabores.



. No hay nada mejor que una ensalada que sea saludable y te haga sentir satisfecho. Para darle un toque crujiente, que le dé potencia a los sabores. Reutilizar pan duro para espesar sopas y salsas . A veces las recetas no quedan como esperamos, pero esto siempre se puede solucionar con trozos de bolillo triturados que le den espesor a las preparaciones.

7 ideas para reutilizar el pan duro que son muy fáciles de hacer|Pinterest

. A veces las recetas no quedan como esperamos, pero esto siempre se puede solucionar con trozos de bolillo triturados que le den espesor a las preparaciones. Tostadas para el desayuno . En esos días que tienes el presupuesto ajustado y quieres economizar, usa el pan duro que te sobre para hacer unas ricas tostadas que van muy bien con el desayuno . Ponlo en el comal y acompaña con mermelada, azúcar o cajeta.



. En esos días que tienes el presupuesto ajustado y quieres economizar, . Ponlo en el comal y acompaña con mermelada, azúcar o cajeta. Pan de ajo para la pasta. Cuando quieras lucirte con tu familia, prepara una pasta rápido con mantequilla y crema, acompañando con un pan de ajo exquisito. Solo tienes que ponerle una mezcla de aceite de oliva, sal y ajo picado, para después calentar en el horno.

7 ideas para reutilizar el pan duro que son muy fáciles de hacer|Pinterest

Haz pan molido casero. Si te gusta preparar milanesas, entonces te encantará saber que puedes reutilizar el pan duro para hacer un empanizador casero que se volverá tu mejor aliado al momento de cocinar. Solo tienes que triturarlo en la licuadora y guardarlo en frascos herméticos.

Perfecciona las albóndigas al reutilizar el pan duro. Similar a la técnica de espesar salsas, hay un truco casero de cocina que es infalible para que la carne molida quede en su punto. Cuando hagas albóndigas o hamburguesas, ponles un poquito de pan duro para que no se deshagan en el calor.

Rollitos de jamón y queso para el lunch. Si ya no sabes qué mandarle de refrigerio a tus hijos para la escuela, siempre puedes reutilizar el pan duro para hacer unos rollitos de jamón y queso. Ponles el relleno y calienta para que los ingredientes se derritan.