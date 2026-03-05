No lo tires: 4 ideas para reutilizar el arroz que quedó del día anterior (te chuparás los dedos)
No te estreses si se te pasaron las cucharadas e hiciste de más, pues lo puedes usar al siguiente día para acompañar con diferentes platillos
Preparar arroz suele ser más complicado de lo que parece, pues debes tener mucho cuidado con las medidas del agua y del producto, ya que de lo contrario te puede quedar como engrudo o, en el mejor de los casos, una porción mayor a la que requerías. Por ello, traemos para ti estas 4 ideas de platillos para reutilizar y no tirarlo. ¡Te chuparás los dedos!, al igual que con esta receta de tacos de pollo al chipotle.
De acuerdo con un artículo del portal Serious eat, hay 4 recetas que destacan para reutilizar el arroz que tal vez se te olvidó en el congelador y no quieres desperdiciar. En las ideas, el carbohidrato es la estrella y se acompaña de diferentes alimentos. ¿No sabes qué hacer de comer? Échales un ojo a estos 9 ejemplos que son fáciles y te chuparás los dedos.
Las 4 recetas para reutilizar el arroz
1. Tortitas de arroz: Para hacer la consistencia, aplasta el arroz hasta formar una capa uniforme, para después refrigerar. Posteriormente, dóralos en aceite para verter sobre ellos atún, aguacate, crema de maní o mermelada.
2. Arroz frito: El arroz sobrante lo puedes freír en aceite. Puedes acompañar con verduras y pollo a la naranja, asimilando un platillo chino muy consumido.
3. Arroz con leche: Reutiliza el arroz hirviendo con leche y así disfruta de uno de los postres favoritos de la mayoría de los mexicanos. El sabor del arroz predominará más, ya que se encuentra cocido y requiere de menos lácteo. Al final, puedes verter caramelo o canela al gusto.
4. Pegamento: Una idea que no tiene nada que ver con la cocina, pero que es perfecta si se te pasó el agua y quedó como engrudo. El arroz sirve como base para preparar pegamento que puedes usar para envolver regalos en lugar de utilizar la cinta adhesiva.
Cabe mencionar que estas 4 ideas son perfectas para reutilizar el arroz preparado blanco, ese que no requiere de tanto condimento y que es recomendado para las dietas.