Con este truco podrás eliminar a las moscas y mosquitos

Con la llegada de las altas temperaturas comienzan a llegar algunos insectos que no son para nada agradables como moscas y mosquitos. Estos causan muchas molestias y arruinan todos los momentos en los cuales se hacen presentes.

¿Por qué no escucha a su mamá? Donovan confía en su novia y quiere responder por su hijo

La presencia de estos insectos no es higiénica y algunos mosquitos pueden causar enfermedades. Ante esta problemática es que hay productos en el mercado que contribuyen a que puedas eliminarlos.

Sin embargo, en esta nota te vamos a contar sobre un truco casero que consiste en una mezcla con ingredientes que tienes en casa para poder eliminar los insectos.

¿Cuál es la mezcla para eliminar moscas y mosquitos?

Lo que necesitas para preparar esta mezcla es:

Taza de agua.

Dos cucharadas de azúcar.

Tres cucharadas de vinagre de manzana.

Una cucharada de jabón para trastes.

El procedimiento es el siguiente:

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente.

Lo colocas en un frasco abierto en el área donde tu hayas notado que hay presencia de moscas o mosquitos. Espera que la mezcla haga su efecto.

La explicación es sencilla, el vinagre de manzana emite un olor como el de la fruta fermentada por lo que es un gran atractivo para los insectos. Esto se ve más potenciado por la acción de la azúcar.

mosquito

Una vez que los mosquitos o moscas se acercan a la mezcla pues el lavavajillas comienza a actuar, ya que rompe la tensión superficial del agua, impidiendo que los insectos puedan apoyarse sobre ella, provocando que se hundan.

Por otro lado, también puedes tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar su presencia en la casa. Así es que se recomienda: mantener puertas y ventanas cerradas o utilizar mosquiteros; no dejes comidas expuestas por largos periodos; limpia las superficies donde puedan quedar residuos dulces o pegajosos y también puedes utilizar plantas como citronela o albahaca, que ayudan a repeler insectos naturalmente.