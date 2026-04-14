Estas son 3 cosas que no sabías de Dagna Mata, modelo escándalo del video de Nodal

Muchos argumentan que la pareja lo haría a propósito, pues resulta casi imposible que los escándalos sean tan continuos y con “errores” tan marcados. Y es que Dagna Mata puso la conversación negativa de nueva cuenta sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Pero lejos de la información que continúa en circulación, esto es lo que se sabe de la modelo mexicana, que aseguran es idéntica a Cazzu.

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¿Quién es Dagna Mata… 3 cosas que no conocías de ella?

El pasado 9 de abril, uno de los tópicos (sino es que el más fuerte) fue el de la modelo que salió en el video de Christian Nodal. Esto ocurrió así, pues todos aseguran que es idéntica a Cazzu en estilo, sin embargo también argumentaron que en la estatura y físico… es como la esposa del Forajido. Sin embargo, estos son 3 datos de la modelo.

Dagna Mata es mexicana (algunas fuentes dicen que de Nuevo León y otras del Estado de México) y según algunas fuentes… tiene 27 años. Es experta en comunicación, es fotógrafa y gracias a su carrera de modelaje, aprovecha para subir contenido a redes sociales.

(algunas fuentes dicen que de Nuevo León y otras del Estado de México) y según algunas fuentes… tiene 27 años. Es experta en comunicación, es fotógrafa y gracias a su carrera de modelaje, aprovecha para subir contenido a redes sociales. En estos momentos, reside en Madrid y está haciendo su carrera como modelo en Europa, trabajando en la constancia para encontrar su lugar en una industria tan exigente.

trabajando en la constancia para encontrar su lugar en una industria tan exigente. Este no es su primer trabajo con artistas de primer nivel, pues ya trabajó con Nicki Nicole, Kenia Os, Selene y también se asegura que con El Alemán.

¿Cómo va el escándalo de Dagna Mata y su trabajo con Christian Nodal?

Tras la bomba estallada en las redes sociales, el nombre de la modelo mexicana se expandió masivamente y se han registrado detalles que vuelcan el odio hacia Christian Nodal. La artista declaró que no le habían pagado, el director del videoclip aseguró que El Forajido habló con él y según palabras de Dagna… Ángela Aguilar estaría muy afectada por lo que está ocurriendo.

@vengalaalegria ¡Se armó la polémica! Dagna Mata enciende las redes sociales tras subir un video con una canción de Cazzu tras las comparaciones que ha recibido por su parecido con la cantante. 💥👀 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. ♬ sonido original - Venga La Alegría

Y dentro de todo el escándalo, una de las reflexiones que hizo eco de la residida en Europa fue la siguiente: “Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, tampoco se merece que la comparen. Yo tuve que migrar de un país para poder cumplir mi sueño, que es dedicarme a modelar… Quienes me conocen saben lo que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, la actuación y el modelaje”.