Haz este truco para que tu ropa no huela a humedad en tiempo de lluvias
Cuando llueve mucho en ocasiones las cosas toman un aroma a humedad que resulta incómodo. Ante eso, recomiendan aplicar este truco para que tu ropa huela bien.
Aunque no ha comenzado oficialmente la temporada de lluvias, en México han caído grandes precipitaciones, lo que también ha generado algunos inconvenientes en el día a día de las personas. Entre dichas circunstancias se encuentra la complicación de ver mojada toda tu ropa y no tener espacios ni tiempos adecuados para que se seque de la manera correcta. En ese sentido, aquí hay 3 consejos para que tus prendas no huelan a humedad.
¿Por qué se genera el olor a humedad en la ropa?
De cierta manera lógica se entiende que la humedad se impregna en las distintas prendas por culpa del agua, pero el específico olor a húmedo llega por la proliferación de hongos y bacterias en la tela. Y no solo se trata de olores, sino de sensaciones, pues pareciera que la ropa que en realidad está limpia… no está en condiciones para utilizarse.
Ante eso, he aquí 3 consejos prácticos que podrían ayudarte a resolver tus problemáticas ante las lluvias que han sorprendido a varios en esta primavera.
¿Cómo evitar el olor a humedad en tus prendas?
- Lava otra vez - Aunque este no pareciera un consejo muy brillante, la recomendación va en lavar nuevamente pero agregando bicarbonato de sodio, vinagre blanco y/o agua caliente. Con estos elementos se espera que la ropa se desodorice, se suavice y elimine bacterias provocadoras de malos olores. Y si las prendas lo permiten, se recomienda lavar en temperaturas altas de entre 60 y 90 grados centígrados, pues esto ayuda a matar hongos microscópicos o moho.
- Deja secar bien la ropa - En ocasiones por las prisas o diversas razones, se guardan prendas que no están del todo secas. Pero a pesar de que no tengas mucho acceso a corrientes de viento o luz solar directa, no guardes tu ropa limpia todavía en humedad. Esa prenda puede impregnar el disgustoso olor a las que están cercanas.
- Coloca un absorbente de humedad en tu ropero/armario - Recomiendan colocar saquitos o pequeños recipientes absorbentes de humedad naturales dentro de tu clóset. Puede ser con arroz, bicarbonato de sodio, gis o carbón. Allí la clave está en cambiarlos cada cierto tiempo.
@brendycorral_ Respuesta a @Paloma Amador Rodriguez Como eliminar el olor a humedad de la ropa. #bicarbonatodesodio #bicarbonato #quimica #tipsdelavado #aprendeentiktok #eliminarolores ♬ sonido original - Brendy | La Dquímica