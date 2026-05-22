Haz este truco para que tu ropa no huela a humedad en tiempo de lluvias

Aunque no ha comenzado oficialmente la temporada de lluvias, en México han caído grandes precipitaciones, lo que también ha generado algunos inconvenientes en el día a día de las personas. Entre dichas circunstancias se encuentra la complicación de ver mojada toda tu ropa y no tener espacios ni tiempos adecuados para que se seque de la manera correcta. En ese sentido, aquí hay 3 consejos para que tus prendas no huelan a humedad.

¿Por qué se genera el olor a humedad en la ropa?

De cierta manera lógica se entiende que la humedad se impregna en las distintas prendas por culpa del agua, pero el específico olor a húmedo llega por la proliferación de hongos y bacterias en la tela. Y no solo se trata de olores, sino de sensaciones, pues pareciera que la ropa que en realidad está limpia… no está en condiciones para utilizarse.

Ante eso, he aquí 3 consejos prácticos que podrían ayudarte a resolver tus problemáticas ante las lluvias que han sorprendido a varios en esta primavera.

¿Cómo evitar el olor a humedad en tus prendas?