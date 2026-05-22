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Haz este truco para que tu ropa no huela a humedad en tiempo de lluvias

Cuando llueve mucho en ocasiones las cosas toman un aroma a humedad que resulta incómodo. Ante eso, recomiendan aplicar este truco para que tu ropa huela bien.

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|Crédito: Imagen de Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Aunque no ha comenzado oficialmente la temporada de lluvias, en México han caído grandes precipitaciones, lo que también ha generado algunos inconvenientes en el día a día de las personas. Entre dichas circunstancias se encuentra la complicación de ver mojada toda tu ropa y no tener espacios ni tiempos adecuados para que se seque de la manera correcta. En ese sentido, aquí hay 3 consejos para que tus prendas no huelan a humedad. 

¿Por qué se genera el olor a humedad en la ropa?

De cierta manera lógica se entiende que la humedad se impregna en las distintas prendas por culpa del agua, pero el específico olor a húmedo llega por la proliferación de hongos y bacterias en la tela. Y no solo se trata de olores, sino de sensaciones, pues pareciera que la ropa que en realidad está limpia… no está en condiciones para utilizarse.

Ante eso, he aquí 3 consejos prácticos que podrían ayudarte a resolver tus problemáticas ante las lluvias que han sorprendido a varios en esta primavera.

¿Cómo evitar el olor a humedad en tus prendas?

  • Lava otra vez - Aunque este no pareciera un consejo muy brillante, la recomendación va en lavar nuevamente pero agregando bicarbonato de sodio, vinagre blanco y/o agua caliente. Con estos elementos se espera que la ropa se desodorice, se suavice y elimine bacterias provocadoras de malos olores. Y si las prendas lo permiten, se recomienda lavar en temperaturas altas de entre 60 y 90 grados centígrados, pues esto ayuda a matar hongos microscópicos o moho. 
  • Deja secar bien la ropa - En ocasiones por las prisas o diversas razones, se guardan prendas que no están del todo secas. Pero a pesar de que no tengas mucho acceso a corrientes de viento o luz solar directa, no guardes tu ropa limpia todavía en humedad. Esa prenda puede impregnar el disgustoso olor a las que están cercanas. 
  • Coloca un absorbente de humedad en tu ropero/armario - Recomiendan colocar saquitos o pequeños recipientes absorbentes de humedad naturales dentro de tu clóset. Puede ser con arroz, bicarbonato de sodio, gis o carbón. Allí la clave está en cambiarlos cada cierto tiempo.
@brendycorral_ Respuesta a @Paloma Amador Rodriguez Como eliminar el olor a humedad de la ropa. #bicarbonatodesodio #bicarbonato #quimica #tipsdelavado #aprendeentiktok #eliminarolores ♬ sonido original - Brendy | La Dquímica

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