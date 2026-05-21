Así puedes darte cuenta que tienes alergia; muchos la confunden con gripa

Según algunos datos, el 40% de los mexicanos tienen alguna alergia y muchos de ellos no se la tratan adecuadamente. Dado que los cambios de clima son argumentos para indicar la normalidad del escurrimiento nasal, estornudos o la tos, es clave conocer de dónde viene esa sintomatología. Por ello los expertos explican la importancia de tratarse médicamente con un profesional.

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¿Cómo saber si tengo alergia y no gripa?

Es cierto que algunos de los síntomas son iguales o muy similares, sin embargo el origen de los padecimientos son completamente distintos. Una está provocada por virus y la otra surge como una reacción al entorno... mientras que otro distintivo es el tiempo y la intensidad del malestar. Las gripas o infecciones pueden durar un periodo de dos semanas, mientras que una alergia puede durar mucho más tiempo.

Esta información la dio Linda Lizbeth Correa Alcázar, alergóloga e inmunóloga egresada de la Universidad de Guadalajara. En una entrevista para un medio de circulación nacional argumentó que otro de los rubros claves para saber qué ocurre con tus síntomas es la fiebre, pues la también llamada calentura o el dolor corporal suelen demostrar que tienes o alguna infección.

Mientras que un último dato que podría ayudarte a entender lo que pasa con tu cuerpo es que con una alergia, tus reacciones ocurren en momentos específicos del día. Regularmente aparecen en la mañana o en la noche, pero una gripa es mucho más constante en su sintomatología durante todo el día.

¿Es riesgoso no atender una alergia con un médico?

La experta indicó que sí hay un riesgo y que al no atenderse, el tiempo puede generar severas complicaciones que incluso afectarían la calidad de vida. “En alergia tenemos algo que se llama marcha tópica, esto puede ser que un paciente empiece con síntomas de rinitis alérgica y posteriormente vaya progresando… Sí es importante que en cuanto empiecen los síntomas se diagnostique oportunamente con un especialista y que se dé el tratamiento adecuado".

Es muy común que las personas que adquieren una alergia “aprenden a vivir” con sus padecimientos e incluso se automedican. Esto provoca que tarde o temprano las consecuencias se vuelven más intensas e incómodas, pues no se atiende de la manera correcta.