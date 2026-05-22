3 recetas de licuados que harán crecer tus pestañas y cejas

El crecimiento y fortalecimiento de las pestañas y las cejas depende en gran medida de nutrientes como la biotina, la vitamina E, el omega-3 y el colágeno. Estos pueden obtenerse en licuados especiales y fomentar mayor cantidad de vello.

Las pestañas y cejas suelen responder bien a la nutrición interna por ser folículos pilosos. Cuando el cuerpo carece de aminoácidos esenciales, el ciclo de crecimiento se vuelve más lento y el vello se quiebra fácilmente.

Por ello, hoy te presentamos algunas de las mejores recetas que te ayudarán a potenciar tu mirada desde adentro, con licuados diseñados con ingredientes clave para la salud del folículo.

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Las 3 recetas de licuados para crecer pestañas y cejas

Batido de biotina y vitamina E

Se consigue mezclando una taza de espinacas, medio plátano, cinco almendras y una taza de leche de avena.

Funciona porque las almendras sin una gran fuente de vitamina E y biotina, nutrientes que ayudan a regenerar el vello y prevenir su caída.

Los licuados que puedes tomar para cejas y pestañas tupidas|Pexels: Elchino portrait

Licuado de Omega-3 y antioxidantes

Mezcla una taza de fresas o frutos rojos, una cucharada de semillas de chía que hayas hidratado previamente y una taza de yogur griego.

Esto funciona porque el omega-3 de la chía lubrica el folículo desde la raíz, mientras que la vitamina C de los frutos rojos ayuda a la producción de colágeno natural.

La nutrición es lo más importante para unas pestañas sanas|Pexels: Erislene Brito

Elixir de betacaroteno

Debes mezclar una zanahoria completa pequeña con una rodaja de piña y media taza de jugo de naranja.

Este licuado funciona porque el betacaroteno se convierte en vitamina A, lo que es esencial para que las células crezcan y se dividan. Esto acelera el ciclo de crecimiento de las pestañas y las cejas.

De acuerdo con los expertos, las pestañas están compuestas mayormente por queratina, por lo que consumir alimentos ricos en azufre, como el brócoli o las semillas, ayudan a la formación de esta proteína estructural. También se recomienda consumir alimentos ricos en zinc y en hierro.

