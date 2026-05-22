7 consejos de moda y estilo para brazos con “alas de murciélago”

El término brazos de alas de murciélago, se refiere a la flacidez que existe en la zona de los tríceps, algo completamente natural que ocurre por cambios de peso o por la pérdida de elasticidad.

En el estilismo y la moda actual, más que esconder los brazos, se recomienda utilizar cortes, texturas y volúmenes estratégicos para desplazar el foco visual hacia otras zonas y crear una silueta más armoniosa.

Hoy te presentamos algunos de los mejores consejos de imagen que han sido respaldados por expertos en consultoría de moda y que te darán más confianza sobre tu cuerpo.

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7 consejos para vestir los brazos de alas de murciélago

Mangas tipo murciélago o kimono

Estos cortes no tienen costura en la sisa, lo que proporciona más amplitud justo donde se necesita. Al no ceñirse al brazo, disimulan la forma real y aportan un movimiento elegante.

Mangas tipo kimono para disimular las alas de murciélago|Pexels: cottonbro studio

Maga 3/4 o francesa

Es el largo más favorecedor. Termina justo en la zona más delgada del brazo, que es la muñeca o el antebrazo, lo que genera una ilusión óptica que hace que todo el brazo se perciba mucho más estilizado.

Tejidos con estructura

Los expertos recomiendan evitar las telas muy delgadas o elásticas, como la licra fina, ya que se pegan mucho a la piel. Es mejor preferir telas con más cuerpo, como el lino, el algodón rígido o el crepé, que mantienen su propia forma.

Escotes llamativos

Dirige la mirada hacia el centro de tu cuerpo con un escote en "V" o tipo barco para atraer la atención hacia el cuello y el rostro, restando importancia a los costados y a los brazos.

|Pexels:

Hombros estructurados

El uso de hombreras sutiles o de costuras que queden exactamente en donde termina tu hombro te ayudará a levantar visualmente la estructura del brazo, evitando que la silueta se vea caída.

Manga abullonada o puff sleeves

El volumen en el hombro o en el antebrazo crea un contraste que hace que la parte superior del brazo se vea más pequeña en comparación con el diseño de la prenda.

Terceras piezas livianas

Un cárdigan fluido o un blazer desestructurado pueden ser tus mejores aliados sobre blusas de tirantes, proporcionando cobertura sin añadir calor excesivo.

