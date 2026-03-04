3 trucos caseros para desatascar tuberías de manera efectiva

“El mantenimiento de un hogar es como la salud: si no haces prevención, terminas en ‘urgencias’”, remarca la Inteligencia Artificial (IA) y es algo a lo que nadie se opone. Es que el mantenimiento de nuestra casa es fundamental y es por eso que hay que dedicarle su tiempo.

La aplicación Gemini destaca que para que el mantenimiento del hogar no nos abrume lo ideal es dividirlo por frecuencias. Esto quiere decir que es aconsejable hacer mantenimiento preventivo de aire acondicionado, radiadores, grifos, tuberías, conexiones de gas y de electricidad. Por otro lado, afirma la IA, debe estar el mantenimiento estructural de la casa y finalmente el de los electrodomésticos que utilizamos a diario.

¿Por qué se atascan las tuberías?

Una de las molestias domésticas más clásicas es el atascamiento de las tuberías ya que siempre ocurren en el peor momento. “Aunque parezca que el culpable es solo ese último objeto que cayó, los atascos suelen ser el resultado de una acumulación gradual”, advierte Gemini.

La IA precisa que el lugar más común para las obstrucciones de tuberías es la cocina debido a las grasas, aceites, restos de comida y detergentes. Por otro lado, el baño también suele presentar estos problemas a causa de los pelos y los residuos del jabón. De todos modos, Gemini aclara que también influye si se trata de tuberías viejas, si no tiene la inclinación adecuada y si se trata de “agua dura” que produce la acumulación de minerales.

¿Cómo desatascar tuberías?

Si la tubería de tu casa se atascó y precisas solucionarlo de manera efectiva, Gemini indica que “antes de llamar al fontanero o usar químicos corrosivos que dañan el medio ambiente (y tus tuberías), hay soluciones caseras muy potentes”.

La Inteligencia Artificial recomienda estos 3 trucos más efectivos para dejar el drenaje como nuevo:

El dúo dinámico - bicarbonato y vinagre: Este es el clásico por excelencia. La reacción química efervescente ayuda a desprender la grasa y los residuos pegados en las paredes de la tubería.



Paso 1: Vierte media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe.

Paso 2: Añade media taza de vinagre blanco. Verás que empieza a burbujear; es la señal de que está trabajando.

Paso 3: Tapa el desagüe y deja actuar por 20 minutos.

Paso 4: Finaliza vertiendo una olla de agua hirviendo para arrastrar todo el sedimento.

El método de la sal y el bicarbonato (Efecto abrasivo): Si el atasco parece ser de grasa acumulada (muy común en la cocina), esta mezcla es más pesada y "lija" la suciedad.



Paso 1: Mezcla media taza de sal con media de bicarbonato.

Paso 2: Échalo por el tubo y deja que repose al menos una hora (o toda la noche si es posible).

Paso 3: Vierte agua muy caliente. La sal potencia el poder desincrustante del bicarbonato y ayuda a disolver la grasa sólida.

El truco del alambre o "serpiente" casera: A veces el problema no es químico, sino físico (pelos o restos de comida que bloquean el paso). Si el agua no baja nada, necesitas "pescar" el problema.

