Lucir bien no solo se trata de utilizar prendas de vestir que tengan que ver con las últimas tendencias de la moda. El estado de la ropa tiene mucho que ver y su aroma aún más porque eso puede generar admiración o rechazo.

Los olores en la ropa son muy fáciles de percibir y no siempre se trata de cuestiones de higiene. Algunos olores parecen impregnarse en las telas y aunque nos esforcemos a la hora de lavarlas terminamos descubriendo que todo fue en vano.

Olor a humo en la ropa

La Inteligencia Artificial (IA) fue interrogada sobre el olor a humo en la ropa debido a su persistencia. “Es uno de los más persistentes porque no es solo un ‘aire’ que huele mal, sino una mezcla compleja de partículas sólidas, aceites y resinas que se comportan de manera muy invasiva”, respondió Gemini.

La IA de Google precisa que el olor a humo se queda “pegado” en la indumentaria porque está compuesto por micropartículas que tienen la capacidad de penetrar en los poros de las telas. Además, los aceites que el humo trae se adhieren a las fibras de las telas y el olfato humano es extremadamente sensible a los compuestos del humo, motivo por el cual es fácil percibirlo.

¿Cómo eliminar el olor a humo de la ropa?

Más allá de saber los motivos por los cuales el olor a humo parece abrazarse eternamente a la ropa, Gemini fue consultada sobre cómo eliminarlo. “Quitar el olor a humo de las prendas puede ser un reto, especialmente si no tienes tiempo de lavarlas de inmediato”, respondió.

Esta Inteligencia Artificial no cortó allí su respuesta, sino que ofreció tres trucos caseros muy efectivos y fáciles de aplicar:

El vapor con vinagre blanco: Este es el método más potente para neutralizar olores sin mojar la ropa por completo. El ácido acético del vinagre ayuda a "romper" las moléculas del mal olor.



Cómo hacerlo: Llena la bañera o un balde grande con agua muy caliente y añade una taza de vinagre blanco. Cuelga la prenda en una percha sobre el vapor (asegúrate de que no toque el agua). Cierra la puerta del baño y deja que el vapor actúe durante unos 30 minutos. El olor a humo se irá junto con el vapor.

El truco del bicarbonato en seco: Si la prenda es delicada o no quieres usar humedad, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado por su capacidad de absorción.



Cómo hacerlo: Coloca la prenda estirada dentro de una bolsa grande de plástico (como las de consorcio). Espolvorea un par de cucharadas de bicarbonato dentro, cierra la bolsa y agítala bien para que el polvo se distribuya. Deja reposar al menos 3 o 4 horas (o toda la noche). Luego, saca la prenda y sacúdela bien o usa un cepillo suave para retirar el polvo.

El uso de aceites esenciales y alcohol: Si necesitas una solución rápida para usar la ropa en el momento, puedes crear un spray neutralizador casero.

