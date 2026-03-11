3 trucos caseros para limpiar el horno en profundidad y sin químicos

La higiene del hogar tiene muchos puntos que hay que tener en cuenta debido a las superficies y usos de cada ambiente. En el caso de la cocina, los cuidados deben ser especiales ya que es donde preparamos los alimentos que luego recibirá nuestro cuerpo y, cualquier deficiencia de higiene, puede perjudicar nuestra salud.

Existen múltiples productos que han sido diseñados para la limpieza del hogar pero, debido a ciertos químicos, algunos pueden traernos problemas. Es por eso que se le ha consultado a la aplicación Gemini sobre la mejor forma de limpiar el horno de la cocina y sin la necesidad de emplear productos químicos.

Peligros de usar químicos para limpiar el horno

La Inteligencia Artificial (IA) diseñada por Google afirma que limpiar el horno es una de esas tareas domésticas necesarias pero que, si se hace con productos comerciales fuertes, requiere ciertas precauciones para no comprometer la salud.

#horno #limpieza ♬ sonido original - lasrecetasdesimon @lasrecetasdesimon DEJANDO EL HORNO COMO NUEVO: Probando un hack viral para limpiarlo por completo 🧼♨️ • Me aparecieron por todos lados videos de gente que hacía este truco del limón, el bicarbonato y demás y dejaba su horno como nuevo, así que tenía un rato libre y decidí hacer lo mismo con el de la cocina 💪🏻 • Yo puse todo a ojo: agua, vinagre de alcohol, limón, bicarbonato de sodio y sal. La verdad no sé bien si es por esto que se alivianó todo o solo por el solo hecho de que haya vapor en el horno. Que opinan ustedes? Como suelen hacer para limpiar su horno? Los leo 🫶 • #cleaning

“La mayoría de los desengrasantes para hornos contienen sustancias corrosivas como el hidróxido de sodio (soda cáustica) o el hidróxido de potasio”, advierte Gemini. En este punto, señala como riesgos la irritación respiratoria, las quemaduras químicas y la presencia de residuos tóxicos que pueden trasladarse a los alimentos.

¿Cómo limpiar el horno sin químicos?

Ante todo lo señalado, resulta necesario avanzar con una limpieza profunda pero siempre cuidando nuestra salud. Esta Inteligencia Artificial afirma que “se puede lograr un resultado impecable usando ingredientes que probablemente ya tienes en tu despensa” y es por eso que comparte tres métodos efectivos y naturales de limpiar el horno:

El dúo dinámico - bicarbonato y vinagre: Esta es la técnica más eficaz para eliminar la grasa quemada sin recurrir a productos abrasivos.



Preparación: Mezcla media taza de bicarbonato de sodio con unas cucharadas de agua hasta formar una pasta manejable.

Aplicación: Extiende la pasta por todas las paredes internas del horno (que estarán de color marrón/negro por la grasa). Evita las resistencias.

Tiempo: Deja actuar al menos 12 horas (o toda la noche).

Finalización: Retira la pasta con un paño húmedo. Si quedan restos secos, pulveriza un poco de vinagre blanco; la reacción espumosa ayudará a que se desprendan fácilmente.

Limpieza con vapor de limón: Ideal para hornos que no están extremadamente sucios o para eliminar olores persistentes. El ácido cítrico es un excelente desengrasante natural.



Preparación: Corta dos limones por la mitad y exprímelos en una fuente para horno con un poco de agua. Coloca también las cáscaras en la fuente.

Proceso: Enciende el horno a 120°C y déjalo actuar durante 30 minutos.

Finalización: El vapor ablandará la suciedad. Una vez que el horno se entibie (lo suficiente para no quemarte), pasa un paño húmedo por las paredes. La grasa saldrá con mucho menos esfuerzo.

Sal gruesa para derrames recientes: Si acabas de hornear algo y se derramó jugo o grasa, este truco evita que se pegue y se convierta en una costra imposible de quitar.

