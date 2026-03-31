3 trucos efectivos para disimular lunares con maquillaje

La piel humana es uno de los órganos más grandes de su cuerpo y de los más expuestos por lo que cuidarlo y mantenerlo bello es una necesidad. El maquillaje aparece en este punto como una de las herramientas preferidas y es que no solo ayuda a resaltar los rasgos más bellos de una persona.

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A través del maquillaje también pueden ocultarse cicatrices, pecas y lunares. No hay dudas de que es uno de los productos de belleza más empleados por quienes buscan verse siempre bien y conocer sus trucos lo enriquece aún más.

¿Qué son los lunares?

Sobre los lunares, la Inteligencia Artificial (IA) precisa que son crecimientos comunes en la piel que se producen cuando las células productoras de pigmento, llamadas melanocitos, crecen en grupos en lugar de extenderse por toda la superficie.

Gemini es la aplicación de IA consultadas sobre los lunares y sobre los que afirmó que la mayoría de las personas tiene entre 10 y 40 lunares que suelen aparecer durante la infancia y la adolescencia, variando en color desde tonos rosados o carne hasta marrones oscuros o negros.

¿Cómo disimular lunares?

Gemini remarca que aunque la gran mayoría de los lunares son benignos y no representan un riesgo para la salud, es fundamental vigilarlos mediante la regla del "ABCDE" (Asimetría, Bordes irregulares, Color no uniforme, Diámetro mayor a 6 milímetros y Evolución).

Más allá de eso, a muchas personas no les gusta tener lunares y es por eso que recurren al maquillaje para intentar camuflarlos. Al respecto, la Inteligencia Artificial precisa que disimular lunares con maquillaje requiere un equilibrio entre cobertura y naturalidad para evitar que la zona se vea acartonada o grisácea. Para conseguirlo, Gemini revela tres trucos efectivos y con un acabado profesional:

La técnica del "punteo" con corrector de alta cobertura: En lugar de aplicar el maquillaje en toda la cara con la esperanza de que cubra el lunar, enfócate solo en la marca.



El truco: Usa un corrector de textura densa o cremosa (preferiblemente de larga duración). Con un pincel fino de detalle, aplica un punto pequeño justo sobre el lunar.

La clave: No arrastres el producto. Da toques suaves con la yema del dedo anular para integrar los bordes con la piel circundante, manteniendo la mayor concentración de pigmento justo en el centro del lunar.

Neutralización de color (Color Correcting): Si el lunar es muy oscuro o tiene matices azulados/verdosos, un corrector de color piel a veces no es suficiente y puede dejar una mancha gris.



El truco: Aplica una mínima cantidad de corrector color salmón o naranja sobre el lunar antes de la base. Esto cancela los tonos oscuros.

La clave: Una vez neutralizado, aplica tu base de maquillaje a toquecitos con una esponja húmeda para no "levantar" el color que pusiste debajo.

El sellado con polvos traslúcidos y presión: El mayor error es no fijar el trabajo, lo que hace que el lunar reaparezca a las pocas horas.

