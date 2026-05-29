7 cortes de pelo ideales para ocultar arrugas en la frente y están hermosos

Las arrugas en la frente son una de las primeras líneas de expresión que suelen aparecer con el paso del tiempo. Aunque forman parte natural del envejecimiento, muchas personas buscan peinados y cortes de cabello que ayuden a suavizarlas de manera elegante y favorecedora . La buena noticia es que existen estilos capaces de rejuvenecer el rostro al instante sin necesidad de cambios extremos.

De acuerdo con revistas de belleza como Glamour y Vogue, algunos cortes tienen el poder de suavizar facciones, aportar frescura y crear un efecto visual mucho más juvenil. Si quieres un cambio de look que además te ayude a disimular las líneas de expresión, estos estilos pueden convertirse en tus mejores aliados.

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Los 7 cortes de pelo que ayudan a ocultar las arrugas de la frente

Lo mejor de estos cortes es que funcionan en diferentes tipos de cabello y pueden adaptarse tanto a estilos clásicos como modernos.

1. Bob con fleco cortina: El bob sigue siendo uno de los cortes más elegantes y rejuvenecedores. Cuando se combina con un fleco cortina, ayuda a cubrir parcialmente la frente y suavizar las líneas de expresión sin endurecer el rostro. Además, este tipo de fleco crea movimiento natural y enmarca las facciones de manera mucho más ligera que un fleco recto tradicional.

2. Long bob en capas: El long bob con capas suaves aporta volumen y frescura al cabello, algo fundamental para rejuvenecer la imagen. Según expertos en tendencias capilares, las capas ayudan a dar más dinamismo y evitan que el rostro luzca cansado. Si agregas un fleco ligero o desfilado, el efecto rejuvenecedor puede ser todavía más favorecedor.

Así es el corte bob en capas.|(Pinterest)

3. Corte mariposa: El famoso butterfly cut continúa entre los favoritos porque aporta volumen en puntos estratégicos y suaviza las facciones. Sus capas largas ayudan a crear un efecto ligero y moderno que favorece especialmente a quienes desean disimular líneas en la frente. Este corte además permite llevar flecos abiertos que ayudan a cubrir parcialmente la zona sin perder naturalidad.

4. Fleco cortina con cabello largo: No siempre es necesario cortar demasiado el cabello para rejuvenecer el rostro. Muchas celebridades apuestan únicamente por incorporar un fleco cortina porque estiliza la cara y ayuda a esconder las arrugas de forma sutil. Este estilo funciona especialmente bien en cabellos largos y ondulados porque aporta un efecto relajado y elegante.

No siempre es necesario cortar demasiado el cabello para rejuvenecer el rostro. Muchas celebridades apuestan únicamente por incorporar un fleco cortina porque estiliza la cara y ayuda a esconder las arrugas de forma sutil. porque aporta un efecto relajado y elegante. 5. Shaggy suave: El shaggy moderno se caracteriza por sus capas desestructuradas y movimiento natural. Este corte ayuda a suavizar las facciones y desvía la atención de las líneas de expresión gracias a su acabado relajado. Además, suele combinarse con flecos ligeros que hacen que la frente luzca menos marcada.

6. Pixie largo con fleco: Aunque muchas personas creen que el cabello corto endurece las facciones, un pixie largo con fleco puede generar exactamente el efecto contrario. Este estilo aporta frescura, ilumina el rostro y ayuda a suavizar la frente gracias a los mechones delanteros. Los expertos recomiendan evitar acabados demasiado rígidos para mantener un look más juvenil y moderno.