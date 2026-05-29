Cómo peinar las cejas laminadas

Las cejas laminadas pasan por un proceso para poder mantener los vellos en posición y darle un toque estético extra. Luego de atravesar por esto es necesario poder llevar a cabo un mantenimiento óptimo.

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Para peinar las cejas laminadas debes cepillarlas diariamente siguiendo la dirección del vello, ya que el tratamiento las vuelve completamente moldeables pero no las deja fijas de forma permanente. Después de las primeras 24 horas del procedimiento, el pelo se desordenará al dormir o bañarte, por lo que requiere un peinado diario para recuperar su forma.

¿Cómo se debe peinar las cejas tras un laminado?

Técnica paso a paso para el peinado diario

Inicio de la ceja: Coloca un cepillo de espiral limpio a 90 grados y peina los primeros vellos estrictamente hacia arriba para abrir la mirada.

Cuerpo de la ceja: Desplaza el cepillo hacia el centro y peina en diagonal (a unos 45 grados), direccionando los vellos hacia arriba y hacia afuera.

Cola de la ceja: Inclina el cepillo a 30 grados para bajar sutilmente las puntas del final, siguiendo la forma natural del arco para que no luzcan despeinadas.

Fijación opcional: Aplica una cantidad mínima de gel fijador de cejas o cera si buscas un acabado intacto de larga duración.

3 Estilos populares que puedes lograr

Efecto Natural: Sigue la línea orgánica de crecimiento de tu vello, ordenando los bordes para un acabado limpio y pulido.

Define tu ceja de la mejor manera.|Pexels

Definido o Editorial: Direcciona los vellos muy marcados hacia arriba y aplástalos sutilmente con la yema del dedo o el mango de la brocha para un efecto plano e impecable.

Descontracturado u Orgánico: Eleva los vellos en diagonal y aflójalos un poco con la punta del cepillo para dar volumen y un aspecto más moderno y grueso.

Cuidados esenciales post-laminado

Primeras 24 horas: No mojes, maquilles ni expongas tus cejas al vapor. Mantén el peinado intacto durante este periodo para asegurar la efectividad del químico.

Hidratación diaria: El proceso puede resecar el pelo. Aplica una gota de aceite nutritivo (como ricino o almendras) o tu crema facial por las noches.

Higiene: Retira siempre los restos de geles o cosméticos al final del día para no debilitar la fibra capilar.