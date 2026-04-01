Los 3 trucos para que el maquillaje no se oxide con el paso de las horas

Los productos de belleza se siguen multiplicando y ofreciendo a sus consumidores ciertas ventajas. En el rubro del maquillaje, uno de los que más arraigados están a nivel mundial, a los productos se le suman las técnicas y diseños que complementan a la perfección cualquier outfit.

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De todos modos, no siempre basta con buenos productos y destacados diseños para lucir bien. La Inteligencia Artificial (IA) ha abordado este tema con el foco puesto en la oxidación del maquillaje como uno de los problemas a los que muchas personas se enfrentan a diario.

¿Por qué se oxida el maquillaje?

La oxidación del maquillaje ocurre principalmente debido a una reacción química entre los ingredientes del producto y el oxígeno del aire, similar a lo que sucede con una manzana cortada, señala Gemini. La IA de Google afirma que al entrar en contacto con el exterior, ciertos aceites, pigmentos y conservantes se degradan, lo que provoca que la base o el corrector se vuelvan uno o dos tonos más oscuros o adquieran un matiz anaranjado.

Por otro lado, añade que la interacción con la química natural de la piel, específicamente el pH y el exceso de grasa es otro factor que debe tomarse en cuenta. “Factores externos como la humedad del ambiente y la exposición a la luz solar también juegan un papel crucial en este cambio de tonalidad a lo largo del día”, suma Gemini.

¿Cómo evitar que el maquillaje se oxide?

Es en este marco que la Inteligencia Artificial advierte que lograr que el maquillaje mantenga su tono original durante todo el día puede ser un desafío, especialmente si tienes piel mixta o grasa. Es por eso que, sumado a lo explicado anteriormente, comparte tres trucos infalibles para evitarlo:

Prepara una barrera con un primer de silicona o matificante: La oxidación ocurre por el contacto directo del maquillaje con la grasa de tu piel. Al usar un primer, creas una capa protectora que impide que los aceites "atacen" los pigmentos.



Truco extra: Busca uno que tenga propiedades de control de pH o que sea específico para "fijar el color".

Usa un spray fijador antes y después: Muchos cometen el error de usar el fijador solo al final. Si aplicas una bruma fijadora después de tu hidratante (pero antes de la base), sellas la humedad de la piel y evitas que esta busque "absorber" la base, lo cual suele alterar el color.



Aplicación: Rocía en forma de "X" y deja que seque por completo antes de empezar con el corrector o la base.

Evita la aplicación con los dedos: El calor de las manos y los aceites naturales de las yemas pueden acelerar el proceso químico de oxidación.

