3 trucos caseros para deshacerte del olor a humedad en tu hogar

Cuidar el hogar es una tarea que todos debemos de cumplir para lograr que sea el mejor lugar para habitar y que el mantenimiento no sea una complicación. Diferentes circunstancias pueden ocasionar inconvenientes dentro y fuera de casa que deben ser solucionados cuanto antes para evitar que pasen a mayores.

Es en este punto que una de las problemáticas más comunes ocurre cuando las paredes comienzan a mostrar signos de humedad. Esto puede derivar en un problema estructura, algo grave, pero también puede dar lugar a olores poco deseados si no se hace algo a tiempo.

¿Qué causa los olores a humedad en casa?

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), que analiza una gran cantidad de bases de datos, podemos saber que “el olor a humedad no solo es molesto, sino que es una señal de alerta de que algo en el ambiente no está bien”.

Gemini es la IA de Google y esta precisa que, por lo general, ese aroma ‘a viejo’ o ‘encerrado’ es producido por compuestos orgánicos volátiles que liberan el moho y los hongos al reproducirse. Las causas más comunes de este olor a humedad en los hogares son las filtraciones y goteras, la condensación del aire caliente en superficies frías, la falta de ventilación, la humedad que se desprende de los suelos y a causa de armarios, cortinas o alfombras.

¿Cómo deshacerte del olor a humedad?

Gemini destaca que “el olor a humedad puede ser de lo más persistente y molesto, como ese invitado que no se quiere ir de la fiesta”. Es por eso que esta Inteligencia Artificial ofrece tres trucos infalibles que te ayudarán a deshacerte del olor a humedad con cosas que probablemente ya tienes en la despensa:

El poder absorbente del bicarbonato de sodio: El bicarbonato no solo disfraza el olor, sino que lo neutraliza al absorber la humedad del ambiente.



Cómo hacerlo: Coloca pequeñas cantidades de bicarbonato en recipientes abiertos o frascos de vidrio.

Dónde ponerlo: En los rincones de las habitaciones afectadas o dentro de los armarios.

Pro tip: Déjalo actuar durante un par de días y luego cámbialo por bicarbonato fresco. Si quieres un toque extra, añade unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda.

Vinagre blanco - el desinfectante natural: El vinagre es un ácido suave que mata el 82% de las especies de moho, que suelen ser las culpables del mal olor.



Cómo hacerlo: Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con atomizador.

Uso: Rocía las paredes, cortinas o superficies que huelan mal. No te preocupes por el olor a vinagre; desaparece en cuanto se seca, llevándose consigo el aroma a humedad.

Ideal para: Azulejos del baño y armarios de cocina.

Granos de café o carbón vegetal: Ambos materiales son extremadamente porosos y actúan como "imanes" para los malos olores químicos y orgánicos.

