3 trucos caseros para deshacerte del olor a humedad en tu hogar
Dile adiós al olor a humedad de tu hogar. La Inteligencia Artificial destaca estos trucos caseros para conseguirlo fácilmente.
Cuidar el hogar es una tarea que todos debemos de cumplir para lograr que sea el mejor lugar para habitar y que el mantenimiento no sea una complicación. Diferentes circunstancias pueden ocasionar inconvenientes dentro y fuera de casa que deben ser solucionados cuanto antes para evitar que pasen a mayores.
Noticias Jalisco del 2 de marzo 2026
Es en este punto que una de las problemáticas más comunes ocurre cuando las paredes comienzan a mostrar signos de humedad. Esto puede derivar en un problema estructura, algo grave, pero también puede dar lugar a olores poco deseados si no se hace algo a tiempo.
¿Qué causa los olores a humedad en casa?
Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), que analiza una gran cantidad de bases de datos, podemos saber que “el olor a humedad no solo es molesto, sino que es una señal de alerta de que algo en el ambiente no está bien”.
Gemini es la IA de Google y esta precisa que, por lo general, ese aroma ‘a viejo’ o ‘encerrado’ es producido por compuestos orgánicos volátiles que liberan el moho y los hongos al reproducirse. Las causas más comunes de este olor a humedad en los hogares son las filtraciones y goteras, la condensación del aire caliente en superficies frías, la falta de ventilación, la humedad que se desprende de los suelos y a causa de armarios, cortinas o alfombras.
¿Cómo deshacerte del olor a humedad?
Gemini destaca que “el olor a humedad puede ser de lo más persistente y molesto, como ese invitado que no se quiere ir de la fiesta”. Es por eso que esta Inteligencia Artificial ofrece tres trucos infalibles que te ayudarán a deshacerte del olor a humedad con cosas que probablemente ya tienes en la despensa:
El poder absorbente del bicarbonato de sodio: El bicarbonato no solo disfraza el olor, sino que lo neutraliza al absorber la humedad del ambiente.
- Cómo hacerlo: Coloca pequeñas cantidades de bicarbonato en recipientes abiertos o frascos de vidrio.
- Dónde ponerlo: En los rincones de las habitaciones afectadas o dentro de los armarios.
- Pro tip: Déjalo actuar durante un par de días y luego cámbialo por bicarbonato fresco. Si quieres un toque extra, añade unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda.
Vinagre blanco - el desinfectante natural: El vinagre es un ácido suave que mata el 82% de las especies de moho, que suelen ser las culpables del mal olor.
- Cómo hacerlo: Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con atomizador.
- Uso: Rocía las paredes, cortinas o superficies que huelan mal. No te preocupes por el olor a vinagre; desaparece en cuanto se seca, llevándose consigo el aroma a humedad.
- Ideal para: Azulejos del baño y armarios de cocina.
Granos de café o carbón vegetal: Ambos materiales son extremadamente porosos y actúan como "imanes" para los malos olores químicos y orgánicos.
- Café: Si te gusta su aroma, coloca granos de café tostado en saquitos de tela.
- Carbón: Si prefieres algo sin olor, el carbón vegetal (el de las parrilladas funciona) es excelente. Pon unos trozos en una caja de zapatos con agujeros.
- Efecto: Mantienen el aire limpio de forma pasiva durante semanas.