3 trucos caseros para eliminar el roce y el desgaste en zapatos escolares

Estamos a cuatro meses de que culmine el ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública en el Calendario Escolar. Teniendo en cuenta que es poco tiempo para pensar en adquirir nueva indumentaria, calzados o mochila, pensar en realizarles un mantenimiento adecuado parece ser la mejor opción.

Noticias Baja California del 11 de marzo 2026

Es por este motivo que la Inteligencia Artificial (IA) se convierte en una gran aliada de las familias que buscan cuidar su economía y extenderle la vida útil, por ejemplo, al calzado de los estudiantes.

¿Por qué se percuden los zapatos escolares?

Gemini explica que el percudido en los zapatos escolares ocurre principalmente por la acumulación microscópica de suciedad, polvo y residuos de asfalto que se incrustan en los poros del material, ya sea piel o sintético.

“Al estar expuestos a la fricción constante y al movimiento en patios o calles, el acabado protector original se desgasta, permitiendo que las partículas de mugre penetren profundamente y creen esa apariencia opaca y grisácea que no desaparece con una limpieza superficial”, añade la IA desarrollada por Google.

¿Cómo eliminar el roce en zapatos escolares?

Teniendo en cuenta que las causas señaladas, sumadas a otros factores, pueden alterar el color original del material, fijando las manchas y dándole al zapato un aspecto envejecido, Gemini advierte que no es algo que sea imposible de revertir.

Esta Inteligencia Artificial entiende que mantener los zapatos escolares en buen estado es un reto diario, especialmente por la actividad constante de los niños. Es por eso que comparte tres trucos caseros y efectivos para combatir el desgaste y los roces sin gastar de más:

El truco de la goma de borrar para roces superficiales: Para las marcas negras de fricción (esos "rayones" que aparecen cuando un zapato choca con otro), una goma de borrar blanca escolar es la herramienta más precisa.



Cómo hacerlo: Asegúrate de que el zapato esté seco. Frota suavemente la goma sobre la marca como si estuvieras borrando un error en un cuaderno.

Por qué funciona: La textura de la goma levanta el residuo del roce sin dañar el acabado del cuero o el material sintético.

Aceite de oliva o vaselina para hidratar y ocultar grietas: Si el cuero se ve opaco o tiene pequeñas grietas por el uso, necesita recuperar flexibilidad para que el roce no se convierta en una rotura.



Cómo hacerlo: Aplica una gota mínima de aceite de oliva o vaselina en un paño de microfibra. Frota en círculos por todo el zapato, insistiendo en la punta y el talón.

Por qué funciona: Hidrata el material, lo hace más resistente a futuros golpes y devuelve el brillo natural de forma inmediata.

Esmalte de uñas transparente para las puntas peladas: Las puntas son las primeras en sufrir el desgaste por el juego. Si ya hay pérdida de color o el material se está "levantando", puedes sellarlo.

