Tu cocina se ve desordenada por una razón que seguro ni imaginas (aunque esté limpia)
Aplica estos consejos y notarás cómo tu cocina cambia por completo; te decimos cuál es la tendencia en 2026
Si por más que limpias la cocina notas que nunca se ve ordenada, entonces el problema no es el polvo ni la mugre. Hay detalles que probablemente estás pasando por alto y que ni siquiera imaginas que influyen tanto. La buena noticia es que tiene solución. Aquí te contamos qué está pasando realmente y cómo arreglarlo con una de las tendencias más fuertes de 2026.
¿Por qué mi cocina siempre se ve desordenada?
- Electrodomésticos a la vista: tener la tostadora, la licuadora o la cafetera siempre expuestas no es la mejor forma de decorar. Según The Spruce, lo ideal es asignar un lugar específico a cada artículo, especialmente si no lo usas todos los días. Menos aparatos a la vista, más sensación de orden.
- Mezcla excesiva de colores: cuando hay demasiados tonos y estilos conviviendo en el mismo espacio, la cocina luce caótica. Define una temática con colores específicos que armonicen entre sí y mantén coherencia en muebles, utensilios y decoración. La unidad visual lo cambia todo.
- Falta de jerarquía visual: las estanterías abiertas pueden ser un arma de doble filo. Según The Spruce, solo funcionan si realmente utilizas esos productos a diario y los mantienes impecables. De lo contrario, generan ruido visual y saturación.
- Organización vertical mal planeada: estantes altos, ganchos y divisores pueden ayudarte… o arruinar la estética. Si no están colocados de forma estratégica, solo sobrecargan el espacio. Girafy Co. recomienda preguntarte antes de instalarlos: ¿realmente los necesito?, ¿los voy a usar?
¿Cómo es la cocina en tendencia en 2026?
La clave está en el minimalismo. La tendencia de 2026 apuesta por espacios donde el lema es claro: “menos es más”. Cocinas limpias, funcionales y sin excesos.
Esto significa elegir con intención qué utensilios, productos y muebles permanecerán a la vista. Según Elle Decoration, están en auge las cocinas de una sola pared, con almacenamiento inteligente, colores neutros, plantas que aporten frescura y cero electrodomésticos visibles.
Cuando todo tiene su lugar y solo permanece lo esencial, la cocina no solo se ve más ordenada, se siente más ligera, más elegante y mucho más armoniosa. A veces, el verdadero cambio no está en limpiar más, sino en tener menos.