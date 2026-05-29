Qué hacer con los tubos de cartón del papel de baño vacíos: una idea útil y fácil para reciclarlos
Los tubos de cartón del papel higiénico del baño pueden convertirse en un práctico organizador de cosméticos. Esta idea DIY es económica, fácil de hacer y permite reutilizar materiales que normalmente terminan en la basura.
Cada vez más personas buscan alternativas creativas para reciclar objetos cotidianos y darles una segunda vida dentro del hogar. Así es el caso de los tubos de cartón del papel higiénico del baño. Estos elementos son uno de los materiales más versátiles para hacer diversas manualidades. Esto se debe a que son livianos, fáciles de cortar y pueden decorarse de múltiples maneras.
Reutilizar materiales simples no solo ayuda al ambiente, sino que también permite crear objetos funcionales sin gastar dinero. Este tipo de proyectos DIY con tubos de cartón se volvió tendencia por su practicidad y valor decorativo. Además, también pueden servir para actividades en familia, sobre todo para manipular con los niños.
¿Cómo hacer un organizador de cosméticos con tubos de cartón de papel higiénico?
Con pocos materiales y en menos de una hora se puede crear un organizador práctico para brochas, labiales o productos de maquillaje. Pero también puede servir para organizar lápices y otros utensilios.
Materiales necesarios
- Tubos de cartón vacíos: se pueden usar varios tubos según la cantidad de compartimentos deseados.
- Cartón firme o una caja reciclada
- Pegamento o silicona caliente
- Pintura, tela o papel adhesivo: cada persona puede adaptar el organizador al estilo de su habitación o baño.
Pasos para crear un organizador de cosméticos con tubos de cartón de papel higiénico
Como primera medida es necesario planificar primero la distribución de los tubos antes de pegarlos.
- Cortar algunos tubos a distintas alturas: esto ayuda a organizar maquillaje, pinceles o delineadores de diferentes tamaños.
- Pegar los tubos sobre una base firme: dar estabilidad al organizador. Se pueden acomodar en forma circular, rectangular o escalonada.
- Decorar el exterior: darle un acabado más bonito. Pinturas acrílicas, cuerda, tela o papel estampado son algunas opciones populares.
- Organizar los cosméticos por categorías: aprovechar mejor el espacio. Los compartimentos permiten mantener cada producto ordenado y visible.
Las manualidades con materiales reutilizados ayudan a desarrollar hábitos más sustentables y aportan soluciones prácticas para el hogar. Además, convertir tubos de cartón en organizadores decorativos es una forma simple de combinar orden, creatividad y cuidado del ambiente.