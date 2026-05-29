Garages modernos: las 3 soluciones más aesthetic para diseñarlo y decorarlo

Las tendencias de diseño son las que inspiran cada año a millones de personas a las que les gusta embellecer su hogar y renovar sus ambientes. Mientras algunos estilos sorprenden por ser novedosos, otros parecen no perder su vigencia y mantenerse entre las opciones.

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El estilo aesthetic es uno de ellos ya que es sumamente versátil y puede aplicarse en cualquier rincón del hogar. Diferentes expertos afirman que este estilo no se limita a un único patrón visual, sino que se adapta a diferentes corrientes como el minimalismo cálido, el estilo vintage o el cozy cottagecore.

¿Por qué decorar el garage?

Por lo señalado anteriormente, la Inteligencia Artificial (Gemini) afirma que rediseñar o decorar un garage es una excelente manera de transformar un espacio que tradicionalmente se percibe como frío, desordenado y meramente utilitario en una extensión funcional y atractiva del hogar.

Al respecto, destaca que un diseño bien planificado no solo facilita el orden y mejora la eficiencia en las tareas diarias, sino que también añade un valor estético significativo que eleva la percepción general de la vivienda.

Garages aesthetic

Si unimos lo señalado, existe la posibilidad de transformar nuestro garaje con un estilo aesthetic y, para conseguirlo, los expertos en diseño precisan que la radica en mantener la coherencia visual mediante una paleta de colores armónica, una iluminación suave y difusa, y una cuidada selección de objetos que equilibren la funcionalidad con la belleza visual.

Gemini pone de relieve que el concepto de garaje ha evolucionado y ya no es solo ese lugar oscuro donde se acumulan herramientas viejas y se estaciona el auto. Es por eso que invita a transformar este espacio con una impronta limpia y contemporánea, y para lograrlo nos comparte las 3 soluciones más aesthetic para diseñar y decorar un garaje moderno:

Pisos de resina epóxica (o porcelanato técnico) con acabado continuo: El suelo es la superficie que define por completo la estética de un garaje. Olvidate del cemento gris rústico que junta polvo. La tendencia actual apuesta por la continuidad visual y el brillo controlado.



El look: Un piso de resina epóxica con acabado autonivelante en tonos neutros (gris cemento, negro absoluto o blanco roto) aporta un aspecto pulcro, casi de showroom o galería de arte.

Por qué funciona: Además de ser altamente estético y reflejar la luz, es impermeable, resiste las manchas de aceite y fluidos, y es extremadamente fácil de limpiar.

Alternativa: Si preferís baldosas, el porcelanato técnico en formato grande (mínimo 80x80 cm) con juntas rectificadas casi invisibles logra ese mismo efecto sofisticado y de alta resistencia.

Iluminación geométrica LED (Barras continuas y Hexágonos): La iluminación en un garaje moderno dejó de ser un simple foco colgante para convertirse en el elemento protagonista del diseño arquitectónico.



El look: La solución más viral y vanguardista es la instalación de paneles o estructuras de luces LED hexagonales en el techo, o en su defecto, líneas de luz empotradas continuas que bajan por las paredes y cruzan el techo de forma asimétrica.

Por qué funciona: Este tipo de iluminación difusa elimina las sombras molestas, resalta las líneas de los vehículos y le da al espacio una atmósfera futurista, limpia y sumamente tecnológica. Además, la luz fría (entre 4000K y 5000K) realza los colores reales de la pintura y los materiales.

Almacenamiento oculto "Wall-to-Wall" y paneles ranurados mate: El desorden visual es el enemigo número uno de lo aesthetic. Para lograr un espacio minimalista, las herramientas y objetos deben desaparecer de la vista o exhibirse de forma impecable.

