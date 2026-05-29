Cómo rejuvenecer el rostro solo con tu maquillaje: 3 trucos que usan las artistas

Lograr un rostro más fresco, luminoso y juvenil no siempre depende de tratamientos estéticos o rutinas complicadas de skincare. De hecho, el maquillaje puede convertirse en tu mejor aliado para suavizar facciones, aportar luz y quitarte algunos años de encima de manera inmediata. Muchas artistas utilizan técnicas sencillas que transforman por completo la expresión del rostro sin necesidad de excesos. Si quieres conseguir ese efecto rejuvenecedor con pocos productos y trucos fáciles de aplicar, estos son algunos de los secretos de maquillaje que usan celebridades y expertos en belleza.

Los 3 trucos de maquillaje que rejuvenecen el rostro al instante

Lo mejor de estas técnicas es que funcionan para diferentes tipos de piel y edades, ya que ayudan a iluminar el rostro, suavizar líneas de expresión y crear una apariencia mucho más descansada. Estos son algunos trucos:

1. Usa base ligera solo en las zonas necesarias: El primer truco consiste en aplicar la base de maquillaje únicamente donde realmente se necesita. Según especialistas de belleza consultados por Hola!, las artistas evitan las capas pesadas porque pueden marcar más las líneas de expresión y endurecer las facciones. La clave está en elegir bases ligeras, hidratantes y luminosas que unifiquen el tono sin saturar la piel. Además, expertos de Maybelline recomiendan preparar muy bien el rostro antes del maquillaje con hidratación y productos que aporten glow natural. Una piel bien hidratada hace que el maquillaje se funda mejor y el rostro luzca mucho más fresco y rejuvenecido.

2. Aplica el corrector con menos cantidad y mejor difuminado: El segundo truco rejuvenecedor está en el corrector. Muchas personas aplican demasiado producto debajo de los ojos, pero esto puede hacer que las arrugas y líneas finas se noten más. Las maquillistas de celebridades prefieren colocar pequeñas cantidades únicamente en la zona de la ojera y difuminar perfectamente para iluminar la mirada sin crear pliegues. Otro detalle importante es elegir tonos correctos. Los correctores demasiado claros pueden endurecer el contorno de ojos, mientras que los tonos ligeramente cálidos ayudan a conseguir un efecto mucho más natural, descansado y luminoso.

Difumina bien el corrector.

3. Lleva el rubor hacia arriba para efecto lifting: El tercer truco que usan muchas artistas consiste en aplicar el rubor en zonas estratégicas del rostro. En lugar de colocarlo demasiado abajo, los maquillistas profesionales lo llevan hacia la parte alta de las mejillas y lo difuminan en dirección ascendente. Este efecto crea visualmente un rostro más levantado, estilizado y juvenil. Los tonos rosados, durazno y coral suave suelen ser los favoritos porque aportan frescura inmediata y hacen que la piel luzca más sana y luminosa sin exagerar el maquillaje.

Qué errores de maquillaje pueden hacerte ver mayor

Así como existen técnicas que rejuvenecen el rostro, también hay errores que pueden añadir años fácilmente.

Uno de los más comunes es abusar de los productos completamente mate, ya que pueden apagar la piel y resaltar la textura del rostro. Los acabados luminosos y naturales suelen favorecer mucho más porque aportan frescura y suavizan las facciones.

Otro error frecuente es marcar demasiado las cejas o utilizar delineados muy oscuros y rígidos. Los expertos recomiendan acabados suaves y difuminados para conseguir un look más elegante y natural.

Segú Maybelline, también conviene evitar el exceso de polvo compacto, especialmente en el contorno de ojos, porque puede acumularse en las líneas de expresión y hacer que el maquillaje luzca pesado.

Finalmente, un tip que utilizan muchas celebridades es aplicar iluminador sutil en puntos estratégicos como el lagrimal, la parte alta del pómulo y el arco de la ceja.