Uñas canela, el diseño de uñas que se está popularizando en el mundo de la moda

Constantemente, las celebridades se han encargado de popularizar ciertos estilos en el mundo de la moda, desde usando prendas innovadoras hasta nuevos looks en su cabello. Recientemente, una reconocida actriz, cantante y diseñadora ha sorprendido a todos por mostrar unas uñas canela, un diseño de uñas que ha enamorado a todos.

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Para que las puedas usar en tu siguiente manicura, te vamos a detallar en qué consiste, siendo un estilo que se ha popularizado rápidamente por su aspecto, así que toma nota de todas las recomendaciones que te daremos.

¿Cómo son las uñas canela?

Las uñas canela han sido popularizadas por la reconocida cantante Jennifer López, quien durante una transmisión de un reconocido programa en Estados Unidos, la vemos portando una manicura que se destaca por tener un color marrón claro similar a la reconocida especia.

Se ha popularizado el diseño de uñas en el mundo de la moda por ser un estilo sencillo que representa la elegancia y el glamour, que además, al ser colocado en su piel bronceada, genera un aspecto discreto, en especial al ser presumidas en una manicura cuadrada y con una longitud media, estilo que nunca falla y no pasa de moda.

¿Cómo puedo usar las uñas canela?

Aunque puedes usar las uñas canela con el color liso, no es la única alternativa, ya que puedes aprovechar varios diseños de uñas, permitiendo ampliar las opciones disponibles para poder embellecer tus manos:

Glazed: En el color aplica un brillo intenso similar al de las donas glaseadas, haciendo que tenga un aspecto rejuvenecido.

Efecto cromado: Con el que lograrás tener un aspecto más reflejante, ideal si no tienes miedo a ser el centro de atención.

Microfrancés: En vez de hacer el clásico blanco, puedes usar el color marrón.

Polka dot: Encima del color, agrega unos patrones de puntos en blanco.

Las opciones de estilos son muy amplias, por lo que podrás disfrutar de ellas como quieras. Úsalas en tu próxima manicura, así podrás entender por qué se ha popularizado en el mundo de la moda.