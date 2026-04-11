5 diseños de uñas coreanas amarillas

La manicura es muy versátil por lo que constantemente vemos nuevas tendencias y colores que se imponen. Es por esto que encontramos en la actualidad diseños coreanos que son increíbles.

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El estilo de uñas coreano (K-beauty) se caracteriza por ser delicado, utilizar texturas innovadoras y detalles juguetones. Además, este estilo busca mucho la salud de la uña y su cuidado constante. Aquí tienes 5 diseños en tendencia que destacan por el uso del amarillo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas coreanas amarillas?

Si eres fan de los diseños coreanos pues te traemos los mejores estilos de uñas coreanas amarillas. Estos son:

Jelly Nails (Uñas de Almíbar): Un diseño translúcido con un acabado brillante que imita la textura de la gelatina o el jarabe. En amarillo, crean un efecto "mango" o "limón" muy fresco y juvenil.

La Jelly son una gran opción.|Pinterest

Blush Nails Amarillas: Adaptación de la tendencia coreana que simula el rubor en las mejillas. En lugar de rosa, se aplica un difuminado amarillo suave en el centro de la uña sobre una base nude o transparente.

Diseños con Relieve 3D: Incluyen elementos que sobresalen como flores (margaritas o girasoles) hechas con gel constructor, burbujas transparentes o "gotas de agua" que añaden una dimensión táctil muy popular en Corea.

Este es un buen diseño.|Pinterest

Minimalismo Floral: Uñas cortas con base transparente y detalles diminutos de flores amarillas pintadas a mano o con stickers, siguiendo la estética sutil y "limpia" del nail art coreano.

Butter Glazed Nails: Una base de color amarillo mantequilla con un acabado perlado o cromado tipo "glaseado", similar al estilo donut glaze pero adaptado a los tonos pastel cálidos favoritos en las estéticas de Seúl.

Estos son grandes diseños que puedes llevar a cabo para lucir hermosas uñas coreanas amarillas que son una gran opción para lucir en cualquier momento. Cada una de ellas se destaca por sus características por lo que deberás elegir la que mejor vaya contigo.