Cómo recrear las uñas con forma de pétalo, que estilizan y rejuvenecen las manos

Las uñas con forma de pétalo pueden recrearse limando los laterales de manera gradual hacia una punta redondeada, sin llegar al acabado puntiagudo de una almendra extrema. Esta silueta consigue que la uña se vea más estilizada y genera un efecto visual de dedos más largos y proporcionados.

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Por eso, es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una manicura delicada y un resultado que suavice visualmente las manos. La tendencia se inspira en la silueta de los pétalos de una flor: estrecha en los laterales, ligeramente más ancha en el centro y redondeada en el extremo.

Puede realizarse sobre uñas naturales siempre que tengan suficiente longitud. Pero también es posible conseguirla mediante extensiones o sistemas de construcción.

Manicura: ¿Cómo hacer las uñas con forma de pétalo paso a paso?

Para conseguir esta silueta en casa es importante no retirar demasiado material de los laterales. El objetivo no es crear una punta afilada, sino una transición progresiva hacia un extremo redondeado. El procedimiento puede seguir estos pasos:



Definir la longitud: dejar unos milímetros de borde libre permite trabajar mejor la forma. Marcar el centro: identificar el eje central de la uña ayuda a evitar que la punta quede inclinada hacia un lado. Limar los laterales: trabajar desde cada esquina hacia el centro con movimientos suaves y progresivos. Redondear el extremo: unir ambos laterales formando una curva delicada, similar al borde de un pétalo. Comprobar la simetría: observar la uña de frente y desde arriba para verificar que ambos lados tengan una proporción similar. Suavizar los bordes: pasar una lima de grano fino por el contorno para eliminar irregularidades.

La educadora y especialista británica Marian Newman, una de las referentes internacionales de la industria de las uñas, ha destacado en su trabajo la importancia de respetar la estructura natural de la uña al definir su forma. Limar de manera excesiva los laterales puede debilitarla y alterar su equilibrio.

¿Por qué las uñas con forma de pétalo estilizan y rejuvenecen las manos?

El efecto rejuvenecedor de esta manicura es principalmente óptico. Al reducir visualmente la anchura de los laterales y dirigir la mirada hacia una punta curva, la uña adquiere una apariencia más alargada.

Esa proporción puede hacer que los dedos se perciban más estilizados, especialmente cuando se combina con una longitud corta o media. Para potenciar este resultado, los tonos translúcidos y suaves funcionan especialmente bien.

Una base milky, rosa lechoso, nude rosado o beige cálido permite que la forma sea la protagonista y crea un acabado limpio. También se pueden incorporar pequeños detalles:



French fina: una línea blanca o crema siguiendo la curva de la punta refuerza la sensación de longitud.

una línea blanca o crema siguiendo la curva de la punta refuerza la sensación de longitud. Acabado perlado: aporta luminosidad sin sobrecargar la silueta.

aporta luminosidad sin sobrecargar la silueta. Efecto natural: una base translúcida deja visible parte de la uña y consigue una manicura discreta.

una base translúcida deja visible parte de la uña y consigue una manicura discreta. Decoración minimalista: pequeños puntos o detalles metálicos en el centro mantienen la atención en el eje vertical.

La American Academy of Dermatology recomienda evitar limar de forma agresiva y mantener las uñas hidratadas para reducir el riesgo de quiebre. Por eso, antes de buscar una forma determinada, conviene priorizar la salud de la uña natural: una silueta bien proporcionada y una superficie cuidada son la mejor base para conseguir ese efecto estilizado.