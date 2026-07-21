7 diseños de uñas verde matcha, la tendencia que arrasa en el verano 2026

Una de las bebidas más refrescantes del verano, sin duda, es un buen matcha helado. Más allá de su sabor y sus beneficios para brindarte energía a lo largo del día, esta bebida también destaca por ser súper instagrameable, gracias a su tono verde suave, que se ha convertido en uno de los colores en tendencia este verano. Aquí te compartimos 7 diseños de uñas verde matcha que se ven súper aesthetic y combinarán a la perfección con tu bebida.

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La tendencia del verano: 7 ideas de uñas matcha que son súper aesthetic

Ya sea que optes por un diseño súper sencillo y elegante o uno más elaborado y llamativo, las uñas en color verde matcha se robarán la mirada de más de uno. Aquí te compartimos algunas inspiraciones:

1. Lisas

Un diseño simple pero bonito. Este tono de verde se ve súper elegante y no sólo combina con tu bebida, sino también con colores claros, como el beige o blanco, lo que lo hace perfecto para la temporada verano 2026.

2. Efecto mármol

¿Has notado el efecto visual que se forma cuando mezclas el matcha con la leche? ¡Es bellísimo y puedes llevarlo directo a tus uñas! Sólo pide a tu manicurista de confianza que te haga unas uñas en tono matcha con efecto mármol y el resultado será precioso.

3. Toques dorados

Si buscas algo más elaborado, pero igual de elegante, puedes agregar unos tonos dorados a tus uñas, pues este color contrasta perfecto con el matcha y hará que tus manos se vean preciosas. Recuerda no sobrecargar el diseño para que se siga viendo bello. Aquí te compartimos un ejemplo:

4. Efecto glazed

Para las amantes del brillo y el tornasol, las uñas en efecto glazed son la opción ideal. Estas se logran con un polvo cromado fino sobre una base clara. Finalmente, se sellan con brillo. ¿El resultado? Una manicura espectacular, digna de una sesión de fotos.

5. Francesas

Un clásico que nunca pasa de moda. Las uñas francesas siempre son una buena opción si lo que buscas es elegancia y sencillez; así que anímate a cambiar la línea blanca tradicional por una en tono verde matcha y listo. No necesitas más para estar en tendencia este verano.

6. Con relieve

Para aquellas que prefieren los diseños más elaborados y súper llamativos, las uñas con relieve son la opción ideal. Te recomendamos que el efecto en 3D sea transparente para que no cubras el color matcha. Aquí te compartimos una inspiración.

7. Efecto mármol lavanda

Para todas las amantes del matcha con lavanda, ¡también tenemos una inspiración para ti! Si quieres lograr ese efecto que se forma cuando la lavanda se junta con el matcha, pide a tu manicurista un diseño en acabado mármol, sólo sustituye el blanco por un morado claro y listo. Aquí un ejemplo.