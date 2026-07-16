Con el paso de los años, la piel pierde firmeza y los párpados pueden comenzar a caer ligeramente, haciendo que la mirada luzca más cansada. Sin embargo, no hace falta recurrir a un maquillaje pesado para conseguir un efecto rejuvenecedor. La forma en que rizas y maquillas tus pestañas puede marcar una gran diferencia, ya que ayuda a abrir visualmente los ojos y aporta frescura al rostro.

Paso a paso para maquillar las pestañas después de los 60 y lucir más joven

No se trata de aplicar más capas de máscara de pestañas, sino de hacerlo estratégicamente. De acuerdo con Maybelline, elegir el color adecuado, distribuir correctamente el producto y evitar algunos errores comunes permitirá que los ojos luzcan más grandes al momento de maquillar las pestañas y el rostro tenga un aspecto más descansado.



Riza las pestañas antes de aplicar el maquillaje. El rizador es uno de los mejores aliados para elevar visualmente los párpados.

Con el ojo abierto, coloca el rizador lo más cerca posible de la raíz de las pestañas y presiona suavemente durante unos cinco segundos. Evita tirar del párpado mientras lo utilizas; el objetivo es levantar las pestañas desde su nacimiento para crear un efecto inmediato de apertura en la mirada. Cambia el rímel negro por tonos más suaves. Aunque el negro sigue siendo un clásico, después de los 60 los tonos marrón oscuro o gris pizarra suelen resultar mucho más favorecedores.

Estos colores aportan definición y volumen sin endurecer las facciones, además de dar un acabado más natural que ilumina la expresión del rostro.

Cómo maquillar las pestañas para rejuvenecer el rostro después de los 60: paso a paso|Canva Aplica la máscara con movimientos ascendentes. La técnica de aplicación también influye en el resultado final.

En lugar de mover el cepillo en zigzag, deslízalo lentamente desde la raíz hasta las puntas con movimientos ascendentes y limpios. Así evitarás los grumos y conseguirás pestañas más separadas.

Pon especial atención en las pestañas del centro del ojo, ya que añadir un poco más de producto en esta zona ayuda a crear un efecto de ojos más abiertos.

En cambio, procura no recargar demasiado las pestañas de las esquinas externas, pues el exceso de producto puede hacer que el ojo parezca más caído. Maquilla con discreción las pestañas inferiores. Una de las técnicas que más favorece a las mujeres mayores de 60 es dejar las pestañas inferiores prácticamente al natural.

Si deseas definirlas, utiliza únicamente el producto que queda en el cepillo después de maquillar las superiores. De esta forma evitarás crear sombras oscuras debajo de los ojos, responsables del efecto de mirada cansada.

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Otros trucos que potencian el efecto rejuvenecedor en las pestañas

Las pestañas son protagonistas, pero otros detalles también ayudan, de acuerdo con Glamour, a enmarcar la mirada y potenciar el efecto lifting.



Delinea únicamente la parte superior. Si utilizas delineador, dibuja una línea muy fina sobre las pestañas superiores y termina ligeramente hacia arriba. Después difumínala con una sombra café mate para que el acabado sea más suave y natural.

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Si utilizas delineador, dibuja una línea muy fina sobre las pestañas superiores y termina ligeramente hacia arriba. Después difumínala con una sombra café mate para que el acabado sea más suave y natural. Mantén las cejas definidas. Las cejas funcionan como el marco del rostro. Péinalas hacia arriba y rellena las zonas con menos vello utilizando un lápiz o sombra uno o dos tonos más claros que el color de tu cabello. Esto aporta equilibrio y hace que los párpados luzcan visualmente más elevados.

Errores que conviene evitar al momento de maquillar las pestañas

Para conseguir un acabado favorecedor, procura no cometer estos errores frecuentes:

