6 diseños de uñas color cereza en distintos efectos para salir con tus amigas este 14 de febrero

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, así que si tienes planes de asistir a reuniones con tus amigas aquí te presentamos las mejores opciones para que luzcas unas uñas increíbles en color cereza.

Puede interesarte: 5 diseños de uñas coreanas color amarillo mantequilla para una manicura estilizada y perfecta

¿Cuáles son los mejores diseños en color cereza para uñas?

1. Base nude: El primer diseño consiste en dejar la base de uñas en un tono nude y las puntas mantenerlas en color cereza. Puedes dejar una uña con un diseño distinto; es decir, puedes dibujar alguna figura o bien agregar pedrería. Es preferible que el diseño sea en forma de almendra.

Uñas base nude|Crédito: Pinterest

2.- Uñas con figuras efecto 3D: En esta opción puedes jugar con tu creatividad. La idea consiste en añadir en una uña una figura en efecto 3D y las demás dejarlas lisas o bien con otro efecto y un color distinto como el dorado o plateado.

Uñas color cereza con efecto |Crédito: Pinterest

3.- Uñas con estrellas: Este diseño consiste en mezclar color cereza, blanco y nude. Tres uñas serán en color cereza y dos sólo tendrán la punta en color blanco con estrellas en la parte superior derecha. Sin duda este efecto es lindo, elegante y muy sofisticado.

uñas con estrellas|Crédito: Pinterest

4.-Efecto degradado: Sin duda este efecto es uno de los más hermosos ya que consiste en hacer un degradado sobre las uñas combinando el color cereza con un tono más claro. Este efecto luce hermoso y elegante. Es ideal para salidas de noche.

uñas cereza efecto degradado|Crédito: Pinterest

5.-Efecto de perla: Esta idea consiste en combinar el color cereza con el efecto de perla. Puedes añadir flores, estrellas e incluso añadir un efecto 3D en dorado o pedrería. Sin duda, tus uñas se verán espectaculares.

Uñas efecto perla|Crédito: Pinterest