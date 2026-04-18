Los 5 diseños de uñas que debes evitar si sientes que tienes los dedos gordos

No te martirices; si sientes que tus dedos se ven más gordos y cortos de lo que te gustaría, el secreto para solucionarlo no es tratar de fingir que no existen, sino todo lo contrario. Así es, esta es tu señal para hacer diseños hermosos en tus uñas, pero cuidado, porque el diseño equivocado podría complicar las cosas y hacer tus manos lucir más anchas y pesadas.

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5 diseños de uñas que debes evitar si sientes que tienes los dedos gordos

Aquí te dejamos 5 diseños de uñas que debes evitar si sientes que tienes los dedos gorditos y por qué no te favorecen:



Uñas demasiado cortas y cuadradas : Este tipo de forma hará que visualmente tus dedos se vean más anchos al cortar la línea natural de la mano. Si lo haces, como resultado tendrás una apariencia más compacta.

: Este tipo de forma hará que visualmente tus dedos se vean más anchos al cortar la línea natural de la mano. Si lo haces, como resultado tendrás una apariencia más compacta. Diseños horizontales. Hay algo muy importante que señalar: las líneas horizontales crean un efecto óptico que ensancha y acorta visualmente. Evítalos.

Hay algo muy importante que señalar: las líneas horizontales crean un efecto óptico que ensancha y acorta visualmente. Evítalos. Colores demasiado claros o pasteles planos : Los colores claros son tus peores enemigos, pues la falta de contraste “expande” la uña visualmente, perdiendo definición y forma.

: Los colores claros son tus peores enemigos, pues la falta de contraste “expande” la uña visualmente, perdiendo definición y forma. Decoraciones grandes o saturadas : El exceso de elementos en tu uña puede hacer que se vea más pesada y ancha. Aunque duela, es mejor evitar este tipo de diseños.

: El exceso de elementos en tu uña puede hacer que se vea más pesada y ancha. Aunque duela, es mejor evitar este tipo de diseños. Uñas demasiado anchas (sin limado lateral): No lo hagas. Lo mejor para ti es apostar por cortes almendrados u ovalados que dan un efecto más estilizado para tu tipo de manos.

¿Qué es lo mejor para dedos gordos?

Recuerda, no debes esconder tus manos; mejor busca colores y formas que las estilicen, como pueden ser:

