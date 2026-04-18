Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 18 de abril; estos signos del zodiaco deberán cuidarse de alguien
No todas las personas son lo que parecen; lo mejor es que vayas con cuidado. Cuida tus espaldas y descubre junto a Nana Calistar lo que te espera este sábado.
A veces las personas fingen ser nuestras amigas y nos apuñalan por la espalda. Lo mejor será que te cuides de esas personas traicioneras, por eso traemos lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 18 de abril de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
También te puede interesar: ¿Nacidos para el éxito? Los 5 signos del zodiaco que más millonarios tienen
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 18 de abril?
Se viene un respiro para ti, Aries. Un poco de dinero llegará para tranquilizarte un poco con todas las deudas que tienes. Recuerda que esto no es para andar presumiendo o gastarlo de inmediato; úsalo para ponerte al corriente; nada vale más que tu tranquilidad. Adminístrate bien, porque las cosas así como llegan se pueden ir.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 18 de abril?
La gente está hablando y es momento para que tú no te dejes manipular. Recuerda que hay gente que solo abre la boca para criticarte y meterte ideas en la cabeza. Toma en cuenta que muchos de ellos no quieren que avances; buscan la manera de hacerte dudar de ti y a veces hasta de tu propia familia. No les des ese poder, tú vales mucho.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 18 de abril?
Has estado perdiendo mucho el tiempo. Recuerda que la vida no espera a nadie y las oportunidades se van en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pudo haber sido ya no importa, pero se vienen cosas nuevas y esas sí importan; no dejes pasar las oportunidades.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 18 de abril?
Cáncer, hay cosas que no están en tus manos y eso te mortifica mucho, se sabe. Sueles cargar con los problemas ajenos como si fueran tuyos, pero solo te estás desgastando por situaciones que no te corresponden. Hoy es un buen día para aprender a enfocarte en ti, tu familia y lo que sí puedes resolver en tu vida.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 18 de abril?
Se viene una lección importante: esa persona que solo aparece y desaparece cuando le da la gana no está en tu destino. Esa persona es más bien una elección y si sigue ahí es porque te gusta andar recogiendo migajas; lo sabes, aunque finjas que no te das cuenta de las cosas. No hay peor ciego que el que no quiere ver; eso no funciona, abre los ojos.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 18 de abril?
Atención, Virgo, porque en cuestión de dinero y negocios se vienen oportunidades bastante buenas para ti. Pero no vayas a querer hacer todo tú sola o solo, porque se va a cebar. Es un buen día para que aprendas a pedir ayuda, escuchar consejos y reconocer que no te sabes todas. Recuerda que esto no tiene nada de malo y es más probable que, si no lo haces, te juegue en tu contra.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 18 de abril?
Si pensabas gastar tu dinero, detente. No es tiempo de gastar en todo lo que se te antoje. Se vienen cambios en tu economía, algunos buenos y otros complicados, pero todo dependerá mucho de la forma en que cuides tu dinero. Habrá un dinerito extra que te ayudará a alivianar unas deudas, pero es importante que, a pesar de eso, sigas cuidando tu dinero.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 18 de abril?
En este momento te encuentras muy sensible y te das cuenta de las malas vibras, las envidias y las malas ondas de las personas. No estás loco; sí hay energía pesada a tu alrededor y te está afectando más de la cuenta. Esto explica el cansancio que traes, tus cambios de humor y la desconfianza intensa que llevas sintiendo desde hace días.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 18 de abril?
Si tienes pareja, cuidado con los celos y la desconfianza. Estás comenzando a ver cosas donde no hay y estás sacando conclusiones que en realidad solo sacan a relucir tu inseguridad, que ni siquiera son de ahora. Estas emociones las vienes siguiendo desde hace mucho tiempo. Lo mejor será que te tomes el día para estar contigo, respirar y descubrir qué es lo que tanto daño te está haciendo.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 18 de abril?
Te llegarán noticias que te harán sentir bien y un poco más esperanzado. Algo que sentías muy lejano ahora se siente posible. Pero es muy importante que tampoco te engañes creyendo cualquier promesa bonita; recuerda que son los hechos los que realmente hablan. Si alguien quiere estar contigo, no pone excusas.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 18 de abril?
Acuario, hoy es un buen día para que valores todo lo que te rodea: tu casa, tu familia, tu espacio y tu paz. A veces buscas emociones cuando realmente lo que necesitas ya lo tienes. Tú no tienes por qué andarte metiendo en problemas innecesarios ni en situaciones complicadas que solo te generan estrés. Aprovecha el día y disfruta de tu vida.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 18 de abril?
¿Recuerdas esa ropa bonita que has estado guardando para esa ocasión especial? Pues este es el momento perfecto. Puede que no haya algo especial, puede que sí, pero hoy la vida te pide que la disfrutes. Ponte lo que quieras, arréglate para ti y siéntete bien contigo mismo. Verás que cuando te mires al espejo, esas inseguridades y malas ideas se irán de inmediato.