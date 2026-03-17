Uñas ‘Pink Sugar': así es la tendencia en manicura

Estamos por llegar a la primavera por lo que las tendencias en manicura ya comienzan a surgir. Así es que nos encontramos con el Cloude Dancer o el amarillo mantequilla como unos de los preferidos.

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Sin embargo, hay un color que está surgiendo para posicionarse como el favorito y es el rosa, pero en su versión dulce. Una de las precursoras es Hailey Bieber quien las lució en los Premios Oscar.

El estilo en cuestión recibe el nombre de Pink Sugar Nails ya que hace referencia a una untada en azúcar ligeramente rosa, como si hubiera caramelo en cada dedo. Así obtienes un aspecto fresco y limpio, además de ser muy versátil.

¿Qué son las uñas “Pink Sugar?

Las 'Pink Sugar Nails' son un estilo ligero y luminoso que queda muy bien con la nueva temporada de primavera. Es una manicura limpia, suave y favorecedora por lo que dan una sensación de orden, de frescura y de manicura cuidada. Y precisamente por eso conectan tan bien con esa idea la estación de las flores.

Lograr estas uñas es bastante sencillo por lo que los expertos tienen dos opciones para lograr las Pink Sugar Nails. Estas son:

Usar un esmalte de uñas rosa translúcido; Para hacer las Pink Sugar Nails, tienes que utilizar dos capas que serán suficientes para crear cierto tono de color sin que se vuelva opaco. Por otro lado, vas a agregar una capa de top coat brillante para obtener el brillo necesario.

Optar por el uso de "polvo iridiscente": Esta es otra opción con la que puedes llegar al mismo resultado. La misma consiste en colocar una o dos capas de esmalte de uñas rosa clásico. Luego aplica una capa de polvo cromado y listo, obtendrás el efecto buscado.

Estas uñas son realmente hermosas por lo que debes atreverte a usarlas en esta primavera.