Usa estas 2 mascarillas de sábila en el cabello y te quedará como de bebé recién nacido

¿Notaste que tu cabello está maltratado y quieres repararlo rápido con ingredientes naturales? La sábila del aloe vera es uno de los remedios caseros más populares para hidratarlo , pero hay una forma específica de usarla si quieres ver resultados en poco tiempo.

Mascarilla de sábila (aloe vera) con aceite de coco para el cabello: ayuda a hidratar, eliminar la caspa, la picazón, previene caída del cabello y estimula el crecmiento, según el portal Kama Ayurveda: ¿Cómo hacerlo?: Con 2 cucharadas de gel de aloe vera fresco (si la cortas de tu jardín, se debe dejar la hoja en agua 24 horas antes para "desangrarla")y 1 cucharada de aceite de coco virgen. Mezcla hasta tener una pasta suave. Úsala con el cabello semi húmedo de la mitad del cabello hacia las puntas mientras das un masaje. Después de 30 minutos retirala con un enjuague de agua tibia. Mascarilla de sábila (aloe vera) con miel: humecta el cabello y le da brillo, mientras lo repara, según recomendaciones de El Universal. ¿Cómo hacerlo?: Mezcla 3 cucharadas de gel de aloe vera y 2 cucharadas de miel orgánica. Cuando tengas una pasta homogénea, aplícala en el caballo limpio y húmedo cubriendo desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Deja que actúa por 20 minutos y luego retira con agua tibia.

Aplica la mascarilla de aloe vera para el cabello y luego enjuaga bien.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo se hace la mascarilla con sábila para el cabello maltratado?

La receta ideal para una mascarilla con sábila para el cabello maltratado es con yogur, porque ayuda a fortalecer el cabello y limpia las células muertas. Para hacerla solo debes de mezclar 2 cucharadas de gel de aloe vera y 2 cucharadas de yogur natural sin endulzar. Ponla en el cuero cabelludo y déjala actúar por 20 minutos.

¿Para qué sirve la sábila en el cabello? Estos son los beneficios del aloe vera

Las mascarillas para el cabello maltratado que llevan ingredientes como el aloe vera tienen beneficios importantes en el pelo, según destaca Healthline. Usarla una vez a la semana ayuda a: