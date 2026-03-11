3 mascarillas caseras que estimularán el crecimiento de tu cabello: fáciles y rápidas de hacer con ingredientes que tienes en casa

Tener pérdida de cabello puede ser una de las inseguridades más grandes que una persona puede tener, pues para muchos es una parte estética esencial, y si has estado notando que el volumen de tu pelo ha caído y no sabes cómo solucionarlo aquí te dejamos 3 mascarillas que puedes hacer en casa y que son totalmente efectivas y fáciles de hacer.

3 mascarillas caseras para el crecimiento del cabello

Las siguientes mascarillas se pueden hacer con ingredientes que tienes en casa, todas son con elementos naturales y aceites que ayudarán a fortalecer tu cuero cabelludo y estimular el crecimiento de pelo, la única clave es ser constante en su uso.

1. Mascarilla de huevo

La mascarilla de huevo es fácil de hacer, solo necesitas los siguientes ingredientes:



Huevo

Aceite de oliva

En un plato hondo tienes que batir el huevo que vas a utilizar, una vez que esté uniforme agregarás dos o tres cucharadas de aceite de oliva y mezclas todo hasta que se note cierta uniformidad. Esta mascarilla debes aplicarla desde la raíz de tu cabello hasta las puntas del mismo. La dejas actuar entre 20 o 30 minutos y después enjuagas con agua fría. Esta mascarilla ayudará a tu cabello a reforzarse y prevenir el rompimiento.

Frecuencia: cada 10 días.

2. Mascarilla de miel

Al igual que la mascarilla anterior, esta mascarilla solo necesita dos ingredientes:



Miel

Canela en polvo

La miel y la canela en polvo deben mezclarse hasta tener una pasta uniforme, una vez logrado esto debes aplicarla únicamente sobre el cuero cabelludo, una vez aplicada tienes que masajear por unos 5 minutos y posteriormente dejarla reposar alrededor de 20 - 30 minutos, después de eso enjuaga con agua fría o tibia. Esta mascarilla te ayudará a estimular el crecimiento del cabello y a darle más brillo, ideal si sueles tener el pelo opaco o seco.

Frecuencia: 1 vez a la semana.

3. Mascarilla de cebolla

La mascarilla de cebolla ayudará a estimular el crecimiento de tu cabello y reducir la caída del mismo, ya que la cebolla es rica en azufre, algo clave para la queratina. Los ingredientes son:



Cebolla

Aceite de coco

Utiliza un cuarto de la cebolla y licúala, después pasa ese jugo por un colador para que tengas únicamente el extracto que necesitas para la mascarilla. Una vez teniendo solo el extracto de la cebolla añade 2 cucharadas de aceite de coco y mézclalo. Debes aplicarlo sobre el cuero cabelludo y darle un pequeño masaje, después déjalo reposar 30 minutos y enjuaga.

Frecuencia: 1 vez a la semana.

Recuerda que la clave de todas estas mascarillas caseras es la constancia, los resultados pueden tardarse un par de semanas pero ser paciente hará que tu cabello esté como nuevo. También es recomendable que esto sea acompañado de una buena hidratación diaria y una alimentación sana.

