Los 6 vegetales ideales para sembrar en abril y tener hortalizas los 365 días del año

Abril es uno de los mejores meses para comenzar un huerto, ya que la primavera ofrece condiciones óptimas de temperatura, luz y humedad para el desarrollo de varios vegetales. Sembrar en esta época permite establecer una producción escalonada que puede garantizar hortalizas frescas durante todo el año.

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Especialistas en agricultura urbana y horticultura coinciden en que elegir los cultivos adecuados en esta temporada es clave para el éxito del huerto. "La primavera es ideal para sembrar especies de crecimiento rápido y otras que se pueden cosechar de forma continua", explica el ingeniero agrónomo Juan Carlos Moreno, asesor en huertos urbanos.

¿Cuáles son los vegetales ideales para sembrar en abril 2026?

Hay una gran variedad de vegetales para sembrar en abril, que se adaptan perfectamente al clima del hemisferio norte. Estas son 6 opciones ideales para comenzar:



Lechuga : de crecimiento rápido y fácil manejo. Permite cosechas continuas si se siembra de forma escalonada.

: de crecimiento rápido y fácil manejo. Permite cosechas continuas si se siembra de forma escalonada. Espinaca : rica en nutrientes y adaptable a diferentes condiciones. Crece bien en climas templados.

: rica en nutrientes y adaptable a diferentes condiciones. Crece bien en climas templados. Zanahoria : requiere suelo suelto y profundo. Es ideal para siembras directas en primavera.

: requiere suelo suelto y profundo. Es ideal para siembras directas en primavera. Rábano : uno de los cultivos más rápidos, listo en pocas semanas. Perfecto para principiantes.

: uno de los cultivos más rápidos, listo en pocas semanas. Perfecto para principiantes. Calabacita (calabacín ): muy productiva en primavera y verano, necesita buen espacio y sol.

): muy productiva en primavera y verano, necesita buen espacio y sol. Jitomate (tomate): uno de los favoritos en huertos caseros. Requiere tutorado y buena exposición solar.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), estos cultivos son ideales para ciclos de siembra en primavera, ya que aprovechan las condiciones climáticas para desarrollarse de forma óptima.

Las claves para lograr una producción continua de vegetales todo el año en el huerto

Más allá de sembrar diversos vegetales, los expertos destacan que la clave para tener alimentos durante todo el año está en la planificación. La agrónoma Ana María López, especialista en agricultura sustentable, señala que sembrar por etapas y combinar cultivos de distintos ciclos permite mantener una producción constante.

Algunas recomendaciones básicas incluyen:



Realizar siembras escalonadas cada 2 o 3 semanas

Combinar cultivos de ciclo corto y largo

Rotar especies para cuidar el suelo

Aprovechar espacios con buena luz solar

Mantener riego constante sin encharcar

Además, implementar técnicas como el uso de composta o abonos orgánicos mejora la calidad del suelo y favorece cosechas más saludables. Con estos cuidados y una buena selección de cultivos, abril se convierte en el punto de partida perfecto para quienes buscan un huerto productivo y sostenible.