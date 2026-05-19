Por qué deberías rociar vinagre en el inodoro todas las noches

La higiene del inodoro de nuestra casa debe ser siempre una prioridad. Es fundamental limpiar y desinfectar la taza, el asiento y el botón de descarga al menos una vez por semana utilizando un limpiador antibacteriano o lavandina diluida para eliminar gérmenes.

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Otra acción que se debe implementar es pasar la escobilla tras cada uso, enjuagándola bien antes de guardarla, además de mantener siempre la tapa cerrada al tirar de la cadena para evitar que las bacterias se dispersen en el aire del baño. Estas hábitos son positivos para la higiene del cuarto de baño y principalmente para cuidar nuestra salud.

¿Vinagre en el inodoro?

Más allá de lo mencionado, la higiene del inodoro cuenta con un gran aliado y es el vinagre blanco. En muchos hogares se lo emplea como un truco de limpieza ya que rociarlo en el sanitario antes de irnos a dormir ayuda a combatir los hongos y bacterias que crecen por la humedad.

El alto contenido de ácido acético que posee el vinagre blanco le otorga un poder desinfectante que es capaz de neutralizar los malos olores desde la raíz en lugar de solo enmascararlos. Además, su acidez colabora en la disolución de los depósitos de sarro y previene la formación de esas manchas amarillentas en la base y los bordes.

¿Cómo aplicarlo?

Para poder sumar al vinagre blanco como un elemento de limpieza en nuestro cuarto de baño y aprovechar al máximo sus propiedades, lo que primero debemos hacer es una limpieza superficial del inodoro para eliminar el polvo.

El próximo paso es rociarle vinagre puro directamente sobre la base del inodoro, detrás del sanitario y en las juntas de los azulejos, para luego dejarlo actuar durante toda la noche o por un lapso de entre 10 y 15 minutos, antes de pasar un paño húmedo.

Finalmente, y de acuerdo a especialistas, se sugiere repetir este procedimiento de dos a tres veces por semana, especialmente en baños con poca ventilación. Además, al vinagre se le pueden sumar unas gotas de aceites esenciales con el fin de lograr un aroma mucho más agradable.

