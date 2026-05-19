Las cejas suelen tener algunos pelos rebeldes que arruinan todo nuestro estilo, es por esto que es una buena alternativa el peinarla con vaselina. Aplica bien la técnica y luce hermosa.

Peinar las cejas con vaselina es un truco rápido para mantener los vellos rebeldes en su lugar, darles brillo y aportar un aspecto pulido. Sin embargo, la vaselina no es un gel fijador; no se va a endurecer y su efecto es temporal.

¿Cómo peinar las cejas con vaselina?

El paso a paso para peinar tus cejas

Para lograr un acabado limpio y evitar que se sientan pesadas o grasosas, sigue este procedimiento:

Limpia la zona: Asegúrate de que tus cejas estén completamente secas y libres de restos de maquillaje o crema.

Toma una cantidad mínima: Usa la punta de tu dedo meñique o un hisopo para tomar una cantidad de vaselina equivalente al tamaño de un grano de arroz. Esa dosis es suficiente para ambas cejas.

Distribuye en el cepillo: Frota el producto sobre un cepillo para cejas (spoolie) limpio. Asegúrate de que quede bien distribuido entre las cerdas para evitar plastones.

Peina hacia arriba y afuera: Cepilla los vellos con movimientos ascendentes desde el inicio de la ceja, siguiendo la dirección natural de su crecimiento hacia el arco y la punta.

Retira el exceso: Si notas que brillan demasiado o se sienten pesadas, pasa un pañuelo desechable o un hisopo limpio dando ligeros toques para absorber el exceso de grasa.

Mitos, verdades y precauciones

¿Hace crecer las cejas? Mito. La vaselina no estimula el folículo piloso ni hace crecer vello nuevo. Lo que sí hace es acondicionar el pelo, sellar la hidratación y hacerlo lucir más grueso y flexible.

¿Es apta para todo tipo de piel? No. Si tienes piel grasa o propensa al acné, evita este truco. La vaselina es oclusiva y puede obstruir los poros, provocando brotes en la zona de las cejas.

¿Se puede usar de noche? Es mejor usarla de día. Si la aplicas antes de dormir, el roce con la almohada terminará retirando el producto y ensuciando tus sábanas. Además, con el calor corporal nocturno, la vaselina puede migrar hacia los ojos y causar irritación o visión borrosa temporal.

Si buscas un efecto de laminado de cejas duradero o a prueba de agua, una cera para cejas o una pastilla de jabón de glicerina fijarán el vello con mayor firmeza que la vaselina.