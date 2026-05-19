Cómo maquillar la línea de agua del ojo con lápiz y que se vea sencillo: paso a paso

Maquillar la línea de agua del ojo no es tan complicado como parece. Hay métodos simples que pueden ayudarte en tu proceso de maquillaje diario, pero debes seguir algunas recomendaciones que expertos en belleza aplican en cada una de sus sesiones de maquillaje. Sigue este paso a paso para transformar tu mirada con técnica.

El paso a paso para maquillar la línea de agua del ojo

Para que quede claro, la línea de agua del ojo es el borde fino y húmedo de piel ubicado entre las pestañas y el globo ocular. Se puede maquillar tanto el párpado superior como el inferior. Si lo haces correctamente, lograrás profundidad y una mirada más cautivadora. Sigue estos pasos recomendados por Maybelline:

Lo primero que debes hacer es aplicar corrector de ojos en la zona de las ojeras

en la zona de Seca la línea de agua del ojo antes de pintar.

Aplica corrector antes de usar el lápiz para maquillar la línea de agua del ojo.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuando esté lista, delinea la línea de agua superior elevando delicadamente las pestañas para ver mejor la zona. Luego, continúa con la línea inferior para enmarcar la mirada.

elevando delicadamente las pestañas para ver mejor la zona. Luego, continúa con la línea inferior para enmarcar la mirada. Debes tener cuidado de que la punta del lápiz no toque directamente el ojo.

Finalmente, se recomienda delinear la línea de las pestañas para darle más protagonismo a la mirada.

Cómo elegir un buen lápiz para maquillar la línea de agua del ojo

El mejor lápiz para maquillar la línea de agua del ojo es uno resistente al agua, ya que debe soportar la humedad de las lágrimas, el sudor y los roces.

Sobre el tono, Elle recomienda elegirlo dependiendo del color de los ojos. Es decir, si tienes ojos cafés o negros, puedes usar tonos azules o verdosos. Mientras que para ojos verdes o azules, lo ideal son tonos cálidos.

Con práctica y paciencia, poco a poco lograrás resultados de salón y sin necesidad de gastar en estilistas de belleza.