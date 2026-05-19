Los mejores colores para decorar el dormitorio y dormir mejor

Si hablamos de descansar de seguro la primera imagen que se viene a nuestra cabeza es nuestro hogar y especialmente nuestro dormitorio. Este rincón de la casa es en donde buscamos relajarnos y encontrar un sueño reparador.

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Al respecto, los expertos en diseño de interiores ponen el foco en la necesidad de que este ambiente del hogar esté ordenado y tenga una decoración que aporte a su funcionalidad. Esto quiere decir que al abrir la puerta del dormitorio nos encontremos con un lugar que transmita tranquilidad y que sea un lugar en donde dormir sea todo un placer.

Colores para descansar

Cuando se habla de colores, y en especial de aquellos que elegimos para las paredes de nuestra habitación, distintas fuentes de información revelan que estos influyen directamente en la calidad de nuestro descanso al activar o relajar el sistema nervioso.

“Mientras que los tonos fríos y suaves como el azul, el verde menta y el lavanda reducen el ritmo cardíaco y bajan la presión arterial, convirtiéndose en los mejores aliados para pintar un dormitorio, los colores vibrantes y cálidos como el rojo, el naranja o el amarillo brillante actúan como estimulantes visuales que elevan la energía y dificultan la conciliación del sueño”, resume la Inteligencia Artificial (Gemini) de las bases de datos consultadas.

¿Qué colores elegir?

Es por todo lo señalado que los diseñadores de interiores ponen el foco en algunos colores que, más allá de ser tendencia en algunas ocasiones, son de los más elegidos y aconsejados para que dominen las paredes del dormitorio. Al respecto, de acuerdo con la psicología del color, ciertos tonos son capaces de apaciguar la mente, disminuir el ritmo cardíaco y contrarrestar la ansiedad del día a día.

Por lo tanto, los colores fríos y suaves se posicionan como las mejores alternativas, destacando el azul celeste por su capacidad científica para inducir la calma, seguido por la frescura del verde claro y el equilibrio que aporta el color lavanda. Además, la paleta de los neutros —como el beige, el blanco y los grises tenues— resulta ideal para construir espacios limpios, ordenados y libres de distracciones.

Finalmente, para maximizar estos beneficios, lo ideal es unificar estos criterios de color tanto en las paredes como en los textiles de la cama, logrando una atmósfera armónica que invite a un sueño profundo y reparador.