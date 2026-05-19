5 ideas de diseños de uñas blancas para lucir radiante en el verano: soportan el agua y el calor

Entre los diseños de uñas que serán tendencia en verano 2026, está el manicure blanco, un estilo sofisticado y minimalista que no pasa de moda. Por si fuera poco, estos modelos también son a prueba de todo y hay técnicas que resisten el clima caluroso de la temporada para que luzcas unas manos impecables en las vacaciones.

Uñas para verano 2026: los diseños más bonitos que son a prueba de todo en la playa

Manicure blanco con efecto mate y toques de glitter. Si lo tuyo es el minimalismo, pero no quieres verte aburrida, los diseños de uñas con acabado mate en color blanco son una excelente opción para ir a la playa. Esto gracias a que no queda exagerado cuando se les aplica un poco de brillo, no opaca los atuendos de playa y no son tan frágiles como otros modelos, lo que garantiza que te podrás meter a la alberca o al mar sin ninguna preocupación.

5 diseños de uñas que son a prueba de todo para las tendencias de verano 2026|Pinterest

Uñas con relieves de gel inspiradas en la playa. Los manicures temáticos son una excelente alternativa para elevar tu imagen sin esforzarte demasiado. Así que si piensas pasar unos días en la playa y quieres que tus fotografías se vean bonitas, prueba con el "nail art" hecho con gel moldeable para darle forma a figuras como conchitas, lo que además las hará más resistentes a quiebres

5 diseños de uñas que son a prueba de todo para las tendencias de verano 2026|Pinterest

Punta almendrada con efecto perla. Otra de las tendencias en diseños de uñas que estarán muy fuertes este 2026, es el manicure de efecto aperlado. Esto gracias a que se trata de una versión diferente del clásico blanco, que le queda bien a todos los tonos de piel y que además se refleja de manera espectacular con los paisajes de la playa.

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Manicure corto y cuadrado con pequeños detalles de la playa. En caso de que prefieras los estilos más discretos y que te permitan hacer actividades extremas en tu viaje, el manicure mini con forma cuadrada se volverá tu favorito. El secreto para que quede reluciente está en poner una base sólida de color blanco y decorar con bonitas ilustraciones del sol, las olas y caracoles hechas a mano alzada.

5 diseños de uñas que son a prueba de todo para las tendencias de verano 2026

Uñas blancas con efecto de lunares. Para las que prefieren las uñas que combinan con todo, se ven sofisticadas y resisten el clima tan intenso de la playa, está el manicure de "polka dots" con efecto traslúcido de color blanco